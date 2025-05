Na to se Ficovi nedívá dobře. Kreml na Rudém náměstí nacvičuje ochranu hostů

Slovenský premiér Robert Fico by se mohl v případě nouze schovat v Moskvě za pancéřový štít. Rusové se rozhodli na Rudém náměstí nacvičit ochranu politiků a dalších hostů, kteří přijedou oslavit 80. výročí porážky nacistického Německa a konce druhé světové války.

Speciální služba ze štítů postavila ochrannou "zeď", za kterou posadila jiné státní zaměstnance, aby sehráli roli pozvaných návštěvníků. Rusy, kteří vedou agresi na Ukrajině, k nácviku zřejmě přiměla slova ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten okupantům vzkázal, že Ukrajina nemůže zajistit bezpečnost politiků, kteří se zúčastní oslav 9. května.

Ruské úřady také od 5. května rozesílají varování před omezením přístupu k internetu v ruském hlavním městě během slavnostních akcí. Na výpadky si uživatelé začali stěžovat už před samotným slavnostním dnem. Jak poznamenal telegramový kanál "Radiotochka NSN", právě v této době probíhala zkouška letecké části přehlídky. Ruští odborníci lidem vysvětlují, že tato preventivní opatření jsou nutná, aby bylo pro Ukrajince obtížnější zacílit své drony.

Ruskem napadená a částečně okupovaná Ukrajina své bezpilotní stroje vysílá na Moskvu už od začátku týdne. Ruský letecký úřad Rosavijacija v úterý z bezpečnostních důvodů zastavil dopravu na moskevských letištích Šeremeťjevo, Domodědovo, Vnukovo a Žukovskij.

Ruská strana navrhla na dobu oslav Ukrajině příměří a ruský vůdce Vladimir Putin vyhlásil, že ho jeho armáda bude od 8. do 10. května dodržovat. Zelenskyj ale návrh označil za bezpředmětný. Ke třicetidennímu klidu zbraní, na který naléhá zase Ukrajina, Rusko bez splnění dalších podmínek přistoupit nechce.

Fico označil Zelenského slova za vyhrožování. "Je to velká neúcta, když někdo zemi, která měla největší podíl na vítězství nad fašismem a měla největší oběti, vzkazuje: Oslavujte si, my vám tam možná hodíme nějaký dron. Toto do moderní politiky nepatří," prohlásil slovenský premiér.

Zelenskyj v pátek redaktorům agentury AFP a dalším novinářům ohledně chystaných slavností v Moskvě a jejich bezpečnosti konkrétně řekl: "Nemůžeme přebrat odpovědnost za to, co se děje na území Ruské federace. To oni zajišťují bezpečnost." Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová toto prohlášení označila za hrozbu od "teroristy mezinárodních rozměrů".

Podle slovenských médií bude Fico jediným státníkem EU, který se uvedených oslav v Moskvě zúčastní. Slovenský list Sme napsal, že na vzpomínkovou akci do Ruska se nechystá ani jeden z nejbližších evropských spojenců Putina, maďarský premiér Viktor Orbán.

