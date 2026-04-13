Na ředitele OpenAI Altmana někdo střílel, policie zatkla dva podezřelé

Na dům šéfa společnosti OpenAI Sama Altmana v San Francisku někdo střílel pouhé dva dny poté, co na rezidenci jiný pachatel hodil zápalnou lahev, píše web stanice ABC News s odvoláním na policii.

Foto: Reuters
Policisté zatkli dva lidi podezřelé z toho, že na Altmanův dům v neděli brzy ráno místního času stříleli z vozidla. Podle ABC News není jasné, zda na obydlí ředitele firmy, která se zabývá vývojem umělé inteligence (AI) a stojí za chatbotem ChatGPT, cílili záměrně.

Policie oznámila, že v souvislosti s nedělním incidentem zatkla 25letou ženu a 23letého muže, přičemž zabavila tři střelné zbraně.

Související

V pátek policie zatkla 20letého muže, který čelí podezření z pokusu zapálit Altmanův dům pomocí zápalné lahve. Podezřelému útočníkovi se podařilo zapálit bránu před Altmanovým domem, nikdo však nebyl zraněn. Po činu navíc před sídlem OpenAI v San Francisku vyhrožoval, že budovu spálí, načež ho policisté na místě zadrželi.

Altman na svém blogu páteční útok zápalnou lahví spojil se „strachem a úzkostí z AI“, které označil za oprávněné. „Jsme svědky největší změny ve společnosti za dlouhou dobu, možná dokonce v historii,“ napsal.

Mohlo by vás zajímat
Pilipovo nakladatelství Bourdon koupilo Práh dosud vlastněný spisovatelem Vopěnkou

Nakladatelství Bourdon, které vlastní ekonom a bývalý ministr školství a financí Ivan Pilip, koupilo nakladatelství Práh dosud vlastněné spisovatelem a předsedou Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martinem Vopěnkou. Obě značky zůstanou pod jedním vlastníkem zachovány, sdělila nakladatelství ve společné tiskové zprávě. Cenu transakce společnosti neuvedly.

Nezkrotný Gudas. Jen co se vrátil do sestavy Anaheimu, hned se porval

Obránce Filip Hronek přispěl v nedělním zápase NHL jednou přihrávkou k výhře hokejistů Vancouveru nad Anaheimem 4:3 v prodloužení. V brance poražených Ducks si připsal 22 úspěšných zákroků Lukáš Dostál. Utah s gólmanem Vítkem Vaněčkem podlehl Calgary 1:4.

