Na ředitele OpenAI Altmana někdo střílel, policie zatkla dva podezřelé

Na dům šéfa společnosti OpenAI Sama Altmana v San Francisku někdo střílel pouhé dva dny poté, co na rezidenci jiný pachatel hodil zápalnou lahev, píše web stanice ABC News s odvoláním na policii.
Policisté zatkli dva lidi podezřelé z toho, že na Altmanův dům v neděli brzy ráno místního času stříleli z vozidla. Podle ABC News není jasné, zda na obydlí ředitele firmy, která se zabývá vývojem umělé inteligence (AI) a stojí za chatbotem ChatGPT, cílili záměrně.
Policie oznámila, že v souvislosti s nedělním incidentem zatkla 25letou ženu a 23letého muže, přičemž zabavila tři střelné zbraně.
V pátek policie zatkla 20letého muže, který čelí podezření z pokusu zapálit Altmanův dům pomocí zápalné lahve. Podezřelému útočníkovi se podařilo zapálit bránu před Altmanovým domem, nikdo však nebyl zraněn. Po činu navíc před sídlem OpenAI v San Francisku vyhrožoval, že budovu spálí, načež ho policisté na místě zadrželi.
Altman na svém blogu páteční útok zápalnou lahví spojil se „strachem a úzkostí z AI“, které označil za oprávněné. „Jsme svědky největší změny ve společnosti za dlouhou dobu, možná dokonce v historii,“ napsal.
