Na řeči o volbě prezidenta je moc brzy, řekl Putin. "Jen bůh ví, zda vydrží zdraví"

Podle šéfa Kremlu Vladimira Putina je příliš brzy na to, aby řekl, zda bude v roce 2030 znovu kandidovat na prezidentský post. Třiasedmdesátiletý Putin to dnes podle agentury TASS řekl na okraj Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra.
Putin, který je v Rusku u kormidla moci přes čtvrt století, připomněl, že mu ústava dává možnost znovu kandidovat v roce 2030. Na jaře 2021 podepsal změnu základního zákona, podle které může zůstat v úřadu další dvě šestiletá období.
Naposledy se přitom prezidentské volby konaly v roce 2024, podle ústavy by tak Putin mohl Rusku vládnout až do roku 2036.
"Jen Bůh ví, zda mně, i vám... vydrží zdraví, abychom se dožili zítřka, pozítřka, a tím spíše zda zdraví vydrží, abychom mohli řešit úkoly, které před námi stojí, a dosáhli cílů, jež si klademe," řekl Putin v souvislosti s otázkami o jeho plánech do budoucna.
Putin je ve funkci ruského prezidenta od 31. prosince 1999 s výjimkou let 2008 až 2012, kdy ho v Kremlu vystřídal Dmitrij Medveděv a on byl premiérem.
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