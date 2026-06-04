Přeskočit na obsah
Benative
4. 6. Dalibor
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Na řeči o volbě prezidenta je moc brzy, řekl Putin. "Jen bůh ví, zda vydrží zdraví"

ČTK

Podle šéfa Kremlu Vladimira Putina je příliš brzy na to, aby řekl, zda bude v roce 2030 znovu kandidovat na prezidentský post. Třiasedmdesátiletý Putin to dnes podle agentury TASS řekl na okraj Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra.

Ruský prezident Vladimir Putin.
Ruský prezident Vladimir Putin. Foto: REUTERS - Anastasia Barashkova
Reklama

Putin, který je v Rusku u kormidla moci přes čtvrt století, připomněl, že mu ústava dává možnost znovu kandidovat v roce 2030. Na jaře 2021 podepsal změnu základního zákona, podle které může zůstat v úřadu další dvě šestiletá období.

Naposledy se přitom prezidentské volby konaly v roce 2024, podle ústavy by tak Putin mohl Rusku vládnout až do roku 2036.

"Jen Bůh ví, zda mně, i vám... vydrží zdraví, abychom se dožili zítřka, pozítřka, a tím spíše zda zdraví vydrží, abychom mohli řešit úkoly, které před námi stojí, a dosáhli cílů, jež si klademe," řekl Putin v souvislosti s otázkami o jeho plánech do budoucna.

Putin je ve funkci ruského prezidenta od 31. prosince 1999 s výjimkou let 2008 až 2012, kdy ho v Kremlu vystřídal Dmitrij Medveděv a on byl premiérem.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás zajímat: Tíja z Charkova: Moje růžové škrtidlo není módní doplněk, pomáhá mi přežít.

Spotlight Aktuálně.cz - Vojtěch Honig a Tíja Byčchidžiová | Video: Laura Przybylaková
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na závěrečné tiskové konferenci na půdě tchajwanského ministerstva zahraničních věcí, 4. června 2026
Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na závěrečné tiskové konferenci na půdě tchajwanského ministerstva zahraničních věcí, 4. června 2026
Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na závěrečné tiskové konferenci na půdě tchajwanského ministerstva zahraničních věcí, 4. června 2026

„Už jste Tchajwancem,“ vyslechl si Vystrčil. Pak přišlo „miliardové“ překvapení pro Česko

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) zakončil svou cestu na Tchaj-wan. A už přinesla první konkrétní výsledky – na společné konferenci s tchajwanským ministrem zahraničí Lin Chia-lungem například potvrdil posílení leteckých spojů mezi Tchaj-pejí a Prahou, ale i navýšení peněz v investičním fondu o více než miliardu korun. Finance mají být k dispozici pro české a tchajwanské podnikatele.

Rozzlobení učitelé strhávali a poškozovali obří makety fotbalistů připravené pro šampionát.
Rozzlobení učitelé strhávali a poškozovali obří makety fotbalistů připravené pro šampionát.
Rozzlobení učitelé strhávali a poškozovali obří makety fotbalistů připravené pro šampionát.

První červená karta pro mistrovství světa. Učitelé poslali fotbalové hvězdy k zemi

Tisíce mexických učitelů vyšly do ulic hlavního města a svůj hněv obrátily proti symbolům Mistrovství světa ve fotbale 2026. Strhávali a zapalovali fotbalové instalace. Hrozí, že bez dohody s vládou o vyšších mzdách a reformě penzijního systému naruší přípravy a průběh jednoho z nejsledovanějších sportovních svátků planety.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama