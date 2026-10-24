Ve Francii znovu vypukly protesty. Vrátil se slzný plyn i zákaz vycházení

Na řadě míst Francie v sobotu dopoledne začala další vlna demonstrací. V Lyonu už policie jednu rozehnala, v Orléans, kde začíná také dvoudenní sjezd krajně pravicového Národního sdružení (RN), bude zase v noci platit částečný zákaz vycházení. Na udržení pořádku má být dnes podle agentury AFP a serveru listu Le Monde nasazeno na 70 tisíc policistů a četníků.
AFP uvedla, že v Lyonu na jihovýchodě země se sešlo na 150 lidí poblíž univerzity Lyon 3, tedy v oblasti, kde prefektura pro dnešek zakázala veškeré shromažďování. Policie dav za použití slzného plynu rozehnala.
V Orléans v centrální Francii starosta Serge Grouard vyhlásil zákaz nočního vycházení pro osoby mladší 15 let od 21:00 do 06:00. Platit bude v noci na neděli a z neděle na pondělí. V tomto stošestnáctitisícovém městě se očekává téměř 15 tisíc příznivců Národního sdružení a také až 30 tisíc demonstrantů proti krajní pravici.
Ve Francii se před týdnem uskutečnily protesty proti zdražování, které svolalo protestní hnutí takzvaných žlutých vest a rovněž odbory a studentská a středoškolská hnutí. Podle různých zdrojů se jich zúčastnilo 550 tisíc až 800 tisíc lidí. Demonstrace provázely násilnosti, rabování obchodů nebo zapalování státních úřadů či radnic. Od té doby bylo podle ministerstva spravedlnosti zadrženo 2700 lidí a uvězněno 217 z nich.
Vláda se proto dnes rozhodla nasadit desetitisíce příslušníků bezpečnostních složek vybavených vrtulníky, drony i vodními děly. Úřady zároveň zakázaly neohlášené demonstrace a uzavřeny jsou některé kulturní instituce.
Různě motivovaná protestní shromáždění jsou ohlášena i v dalších evropských zemích.
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