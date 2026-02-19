Na první schůzi Rady míru oznámily státy vyslání vojáků a finanční pomoc Gaze

Americký prezident Donald Trump na čtvrtečním prvním zasedání Rady míru oznámil, že devět států poskytne sedm miliard dolarů (přibližně 144 miliard korun) na pomoc Pásmu Gazy. Pět zemí souhlasilo s vysláním svých vojáků v rámci Mezinárodních stabilizačních sil (ISF), které mají na palestinské území dohlížet.
Trump doplnil, že Spojené státy přispějí na Radu míru deset miliard dolarů (přibližně 206 miliard korun), a na zasedání komentoval také napjaté vztahy s Íránem.
K Radě míru se připojilo 27 zemí a celkem se schůzky zúčastnili zástupci přibližně 50 států, napsala agentura AP. Ve Washingtonu byl například izraelský ministr zahraničí Gideon Saar, maďarský premiér Viktor Orbán nebo turecký ministr zahraničí Hakan Fidan. V roli pozorovatelů se zúčastnili mimo jiné zástupci Slovenska či Itálie, Česko z této pozice zastupoval ministr zahraničí Petr Macinka.
Praha už dříve pozvánku do uskupení obdržela. Premiér Andrej Babiš následně řekl, že Česko nyní o vstupu do Rady míru neuvažuje. Slovensko prozatím účast odmítlo. Trump ve čtvrtek předpověděl, že ti, kteří pozvánku ještě nepřijali, ji přijmou.
Na obnovu Pásma Gazy zatím slíbily přispět Kazachstán, Ázerbájdžán, Spojené arabské emiráty, Maroko, Bahrajn, Saúdská Arábie, Uzbekistán a Kuvajt, řekl Trump. Zástupce Kataru, premiér Muhammad bin Abdar Rahmán Sání následně přislíbil Radě míru jednu miliardu dolarů (asi 20,6 miliardy korun).
Stejným obnosem přispějí na Pásmo Gazy také Saúdská Arábie a Kuvajt. Spojené arabské emiráty se zavázaly přispět na obnovu Pásma Gazy přes Radu míru 1,2 miliardy dolarů (asi 24,7 miliardy korun), uvedla agentura Reuters. Trump doplnil, že očekává příspěvky také od dalších zemí. Podle agentury AP bude na obnovu válkou zničeného palestinského teritoria potřeba přibližně 70 miliard dolarů (asi 1,4 bilionu korun).
Své vojáky do mezinárodních sil ISF vyšle Indonésie, Maroko, Kazachstán, Kosovo a Albánie, uvedl při prvním zasedání velitel ISF Jasper Jeffers. Tyto mnohonárodní síly mají podle něj vést bezpečnostní operace a řídit snahy o demilitarizaci palestinského území po válce mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás. Indonéský prezident Prabowo Subianto řekl, že jeho země poskytne do mezinárodních sil pro Pásmo Gazy osm tisíc či více vojáků, ostatní státy počet neupřesnily.
Bulharský diplomat a jeden z vysokých představitelů vedení Rady míru Nikolaj Mladenov na schůzi ve Washingtonu uvedl, že do nových policejních sil v Pásmu Gazy se od dnešního zahájení náboru přihlásilo asi 2000 Palestinců. Jeffers doplnil, že k výcviku policistů se zavázaly Egypt a Jordánsko. Cílem je podle něj připravit na službu dvanáct tisíc lidí.
Trump při svém úvodním projevu uvedl, že si dává deset dní na to, aby se rozhodl, zda lze s Íránem dosáhnout smysluplné dohody o jeho jaderném programu. V úterý spolu zástupci obou států jednali v Ženevě. Po konci schůzky zástupci Teheránu uvedli, že USA a Írán dosáhly shody na hlavních principech.
Spojené státy v oblasti Blízkého východu v posledních dnech výrazně navýšily svou vojenskou a leteckou sílu a Trump opakovaně pohrozil Íránu vojenským úderem, pokud se nevzdá svých jaderných ambicí i obohacování uranu. Írán tvrdí, že jeho jaderný program slouží výhradně k mírovým účelům.
Ministerstvo spravedlnosti loni zaplatilo za rady v bitcoinové kauze asi 7,3 milionu
Asi 7,3 milionu korun loni zaplatilo ministerstvo spravedlnosti právníkům a jiným expertům za rady v bitcoinové kauze. Vyplývá to ze seznamu plateb za poradenské služby na webu úřadu. Nejdražší ze služeb ve zmíněné kauze byl audit, který stál skoro 3,6 milionu.
ŽIVĚSíť Telegram odmítla tvrzení Moskvy, že cizí služby mohou číst zprávy ruských vojáků
Ruský ministr digitálního rozvoje Maksut Šadajev ve středu prohlásil, že zahraniční zpravodajské služby si mohly číst zprávy na sociální síti Telegram, které si vyměňovaly ruské jednotky bojující na Ukrajině. Zástupci sítě toto tvrzení popřeli, firma nezjistila žádné problémy se šifrováním. Podle ní chce ruská vláda ospravedlnit zákaz Telegramu. Informovala o tom agentura Reuters.
"Žena zvládne vše." Válka má překvapivého ekonomického vítěze
Ukrajinská ekonomika čelí za války těžké situaci. Velké množství ekonomicky aktivních lidí v důsledku ruské agrese zemřelo, bylo zraněno nebo odešlo do zahraničí. Statisíce mužů slouží v armádě. Hrubý domácí produkt země sice roste, ale většinu „ekonomické fronty“ dnes hájí ženy, říká Anna Krysjuková, prezidentka Woman Bussiness Clubu Ukrajiny.
"Je to ještě horší než včera." Hokejisté jsou v Praze, jen těžko koušou zklamání
Den po čtvrtfinálové porážce s Kanadou 3:4 v prodloužení přiletěli zklamaní čeští hokejisté z olympijských her v Miláně zpět do Prahy.
Smrtelné sněhové nebezpečí na horách. Laviny zabíjely v Evropě i v Americe
Sněhové laviny zabíjejí napříč Evropou a Spojenými státy. Jen za poslední týden si vyžádaly téměř dvě desítky lidských životů. Nejhorší katastrofa se stala v Kalifornii nedaleko jezera Tahoe, kde v úterý o život přišlo osm lyžařů.