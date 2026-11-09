Na papežovu mši v Buenos Aires přišlo 2,5 milionu lidí, dorazil i prezident Milei

Pondělní mše s papežem Lvem XIV. v argentinské metropoli Buenos Aires se zúčastnilo 2,5 milionu lidí. Uvedl to Vatikán. Místní úřady dříve odhadly počet přítomných na dva miliony lidí, píší média. Papež je druhým dnem v Argentině, kde dříve navštívil také středisko péče o postižené, jehož fungování ohrožují vládní škrty.
Papež na mši ve čtvrti Palermo přijel ve speciálním vozu papamobilu a zdravil lidi podél cesty. Na místo mše proudily davy věřících již mnoho hodin před začátkem obřadu v pondělí odpoledne SEČ.
V první řadě seděli prezident Javier Milei, se kterým se papež setkal v neděli, a další členové vlády. Na začátku mše Lev připomněl obtíže, kterým podle něj čelí rodiny v současnosti. Zmínil sociální obtíže, domácí násilí, nestabilní zaměstnání či problematiku závislostí. Podle něj není křesťanská rodina překonaná, ale „představuje pilíř mezi mnohými nejistotami naší doby“.
S více než dvoumilionovou účastí je pondělní mše zřejmě největší akcí, které se papež zúčastnil od začátku své vlády v loňském roce, poukázal Vatikán.
Ještě před mší Lev zavítal do charitativního centra Cottolengo Don Orione na okraji Buenos Aires. Podle agentur se středisko stará o zhruba 400 vážně postižených lidí. V posledních měsících však čelí finančním problémům kvůli vládním škrtům, které prosazuje prezident Milei, a vysoké inflaci.
„To, jak rozvinutá je nějaká země, se měří přijetím, které je schopná poskytnout lidem s postižením a speciálními potřebami,“ řekl papež při návštěvě. Současně kritizoval společnosti, které se řídí jen „ekonomickým úspěchem a kultem fyzického vzhledu“.
Již v neděli papež připomněl v projevu k prezidentovi, zástupcům států a diplomatického sboru, že „ekonomika musí být ve službách člověka, a ne člověk ve službách ekonomiky“.
Hlava katolické církve navštívila Argentinu poprvé od roku 1987. Na veřejných akcích Lev zmiňuje svého předchůdce papeže Františka, který se narodil právě v této zemi. František, který byl mnoho let arcibiskupem v Buenos Aires, však v době, kdy vedl katolickou církev, svou rodnou zemi nenavštívil.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Výběr šéfredaktora
Články, které si zaslouží vaši pozornost. Každý pátek je pro vás z toho nejzajímavějšího na Aktuálně.cz osobně vybírá šéfredaktor Michal Pavec.
Tohle vidět nechceme, vložil se Gretzky do pře o sbornou. V Rusku jeho výrok změnili
Dění kolem hokejového mistrovství světa juniorů, kde má poprvé od zahájení války na Ukrajině startovat Rusko, se vyostřuje. Promluvil mimo jiné Wayne Gretzky.
ŽIVĚ Drony udeřily na severozápadě Ruska. Zasáhly průmyslovou oblast v Kiriši
Drony zasáhly průmyslovou oblast v Kiriši v Leningradské oblasti na severozápadě Ruska. Uvedl to dnes brzy ráno na platformě Telegram gubernátor Alexandr Drozděnko. Podle něj bylo sestřeleno 81 dronů, přičemž útok nadále pokračoval. V Kiriši se nachází rozsáhlá ropná rafinerie a samotný region představuje významný uzel pro vývoz obilí a ropy v ruské části Baltského moře.
Británie a Francie pořádají velké cvičení, Češi nedorazili. „Nepodporujeme válku,“ tvrdí Okamura
Téměř 5000 vojáků z celkem 11 zemí. Ti všichni se v Polsku účastní velkého cvičení Koalicja 26.2. Evropské armády pod vedením Paříže a Londýna si tak v příštích dvou týdnech chtějí natrénovat, jak by byly schopné po skončení ruské agrese ohlídat mír na Ukrajině i bez amerických jednotek. Česká armáda však žádnou techniku ani lidi nevyslala. Proč Praha zůstala stát bokem, řekl Tomio Okamura (SPD).
Martin na bílém koni nedorazí. Meteorologové ale varují před jinou nepříjemností
Pranostika o Martinovi na bílém koni se letos nejspíš nenaplní. Česko čeká v následujících dnech převážně zatažená obloha a déšť, místy se však mohou objevit i mrznoucí srážky a nebezpečná ledovka. Meteorologové zároveň upozorňují na výraznější ochlazení, které přinese mrazivá rána s teplotami až minus sedm stupňů. Vyplývá to z pondělní předpovědi ČHMÚ.
„To je útok na mě!“ Maďarské úřady zatkly Orbánova bratra. Podezírají ho z pašování lidí
Maďarské úřady zadržely Árona Orbána, bratra někdejšího dlouholetého premiéra Viktora Orbána, a to kvůli podezření z pašování lidí. V pondělí o tom informovala maďarská média. Expremiér Orbán, který je lídrem nyní opoziční strany Fidesz, prohlásil, že skutečným cílem této operace je on sám, napsala agentura MTI.