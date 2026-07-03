Na ostrově Rhodos zemřel po srážce s vozidlem 19letý Čech

Na řeckém ostrově Rhodos v pátek zemřel 19letý Čech, kterého osobním vozidlem srazil Řek. S odvoláním na policii o tom informoval web Rodiaki.
Smrtelná nehoda se stala po 10:00 SELČ na silnici vedoucí přes pobřežní obec Afantu, která se nachází na severovýchodě ostrova.
Řek narozený v roce 1965 srazil mladíka v momentě, když se v dané oblasti pohyboval pěšky. Čech svým zraněním později podlehl.
Řidič vozidla byl zadržen a policie se ho podle řeckého webu chystá obvinit.
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