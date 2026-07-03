Přeskočit na obsah
Benative
3. 7. Radomír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Na ostrově Rhodos zemřel po srážce s vozidlem 19letý Čech

ČTK

Na řeckém ostrově Rhodos v pátek zemřel 19letý Čech, kterého osobním vozidlem srazil Řek. S odvoláním na policii o tom informoval web Rodiaki.

Řecký ostrov Rhodos nedaleko Turecka (na snímku) je oblíbenou turistickou destinací.
Řecký ostrov Rhodos nedaleko Turecka (na snímku) je oblíbenou turistickou destinací.Foto: iStockphoto – Isifa/Thinkstock
Reklama

Smrtelná nehoda se stala po 10:00 SELČ na silnici vedoucí přes pobřežní obec Afantu, která se nachází na severovýchodě ostrova.

Řek narozený v roce 1965 srazil mladíka v momentě, když se v dané oblasti pohyboval pěšky. Čech svým zraněním později podlehl.

Související

Řidič vozidla byl zadržen a policie se ho podle řeckého webu chystá obvinit.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Rusku data přisuzují čistý zisk 30 kilometrů čtverečních, především v Charkovské oblasti. Ukrajina osvobodila 11 kilometrů čtverečních v Záporožské a 18 kilometrů čtverečních v Dněpropetrovské oblasti, uvedla agentura. Na snímku jsou ukrajinští vojáci při tréninku.
Rusku data přisuzují čistý zisk 30 kilometrů čtverečních, především v Charkovské oblasti. Ukrajina osvobodila 11 kilometrů čtverečních v Záporožské a 18 kilometrů čtverečních v Dněpropetrovské oblasti, uvedla agentura. Na snímku jsou ukrajinští vojáci při tréninku.
Rusku data přisuzují čistý zisk 30 kilometrů čtverečních, především v Charkovské oblasti. Ukrajina osvobodila 11 kilometrů čtverečních v Záporožské a 18 kilometrů čtverečních v Dněpropetrovské oblasti, uvedla agentura. Na snímku jsou ukrajinští vojáci při tréninku.

ŽIVĚ Rusko na Ukrajině dále stagnuje. Frontová linie v červnu zamrzla

Frontová linie na Ukrajině, která se pátým rokem brání ruské invazi, zůstala v červnu převážně zamrzlá. Rusko ve své snaze o postup nadále stagnuje. Napsala to v pátek agentura AFP na základě analýzy dat amerického Institutu pro studium války. Ukrajina i Rusko získaly zhruba 30 kilometrů čtverečních území.

ČR-film-festival-Karlovy Vary-FASTPIX, 60. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, MFF KV 2026, KVIFF
ČR-film-festival-Karlovy Vary-FASTPIX, 60. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, MFF KV 2026, KVIFF
ČR-film-festival-Karlovy Vary-FASTPIX, 60. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, MFF KV 2026, KVIFF

Děkuji, že se mnou sdílíte starost o film, řekl dojatý Dustin Hoffman

Americký herec Dustin Hoffman na zahájení festivalu v Karlových Varech převzal Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Ocenění mu za velkých ovací zaplněného Velkého sálu hotelu Thermal předali výkonný ředitel Kryštof Mucha a umělecký ředitel Karel Och.

Reklama
V Jihomoravském kraji hasiči kvůli následkům bouřek odstraňovali spadlé stromy a čerpali vodu ze zaplavených sklepů, řekl jejich krajský mluvčí Jaroslav Mikoška. (Zbýšov u Brna, 30. června 2026)
V Jihomoravském kraji hasiči kvůli následkům bouřek odstraňovali spadlé stromy a čerpali vodu ze zaplavených sklepů, řekl jejich krajský mluvčí Jaroslav Mikoška. (Zbýšov u Brna, 30. června 2026)
V Jihomoravském kraji hasiči kvůli následkům bouřek odstraňovali spadlé stromy a čerpali vodu ze zaplavených sklepů, řekl jejich krajský mluvčí Jaroslav Mikoška. (Zbýšov u Brna, 30. června 2026)

ŽIVĚ Konec vedrům a silným bouřkám, počasí by do konce týdne mělo být klidnější

Česko čeká po sérii dní s extrémními teplotami a následnými až velmi silnými bouřkami klidnější počasí. Do soboty bude přes den převážně slunečno a teploty se budou většinou pohybovat kolem 25 stupňů Celsia. V neděli se na většině území vyskytnou přeháňky, výjimečně i bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického průměru (ČHMÚ).

Reklama
Reklama
Reklama