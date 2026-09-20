Největší útok na Moskvu od začátku války. Ukrajinci poslali 450 dronů

Ukrajina od soboty vypustila na Rusko více než 1600 dronů, z toho 450 na Moskvu, řekl starosta metropole Sergej Sobjanin. Podle ruskojazyčné verze stanice BBC se jedná o největší ohlášený ukrajinský útok na metropoli. Moskevský starosta dodal, že útok se v hlavním městě obešel bez zranění. V Moskevské oblasti si údery vyžádaly dva mrtvé a šest zraněných, uvedl gubernátor Andrej Vorobjov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na síti X oznámil, že Ukrajina v moskevském regionu zasáhla rafinerii, která patří ke klíčovým zařízením ruského ropného průmyslu.
„Dosud nejrozsáhlejší útok nepřátelských dronů na Moskvu byl odražen,“ napsal Sobjanin na telegramu s tím, že několik dronů zasáhlo moskevskou rafinerii a obytnou budovu.
„Tento bezprecedentní útok byl zjevně naplánován s cílem narušit volby. Nepřítel neuspěl,“ dodal s odkazem na poslední den voleb do Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu. Ukrajina to zatím nekomentovala.
Vorobjov oznámil, že na Moskevskou oblast v noci na neděli mířilo 249 dronů. Jeden z nich zasáhl třípodlažní obytný dům v obci Sofjino, ve kterém zemřela 44letá žena. Druhou obětí byl starší muž v Orechovo-Zujevském okrese.
Ukrajina, která se od roku 2022 brání ruské agresi, taktéž ohlásila dronové útoky na svém území, včetně několika obětí. Kreml podle agentury Reuters v posledním týdnu pravidelně útočí bezpilotními letouny na Kyjev a sousední oblasti.
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