Na milánském letišti hořelo v letadle do Prahy. 146 cestujících evakuovali

Na milánském letišti Malpensa ve čtvrtek odpoledne vypukl požár v letadle společnosti EasyJet, které směřovalo do Prahy a právě rolovalo po letištní dráze. Na palubě bylo 146 cestujících, kteří byli evakuováni pomocí nouzových skluzavek. Nikdo nebyl vážně zraněn, informuje agentura ANSA.
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Průmyslový palác v Praze se otevře veřejnosti při komentovaných prohlídkách
Průmyslový palác na pražském Výstavišti se po rozsáhlé rekonstrukci za více než tři miliardy korun za dva týdny otevře veřejnosti. Od 25. září do 11. října tak budou mít lidé možnost seznámit se s historií, architekturou a novou podobu této významné památky na komentovaných prohlídkách, které pořádá Výstaviště Praha spolu s městskou organizací Prague City Tourism.
"Slyšeli kýchat krevety?" Íránci se smějí Američanům. Uzmuli jim superdron
Írán se zmocnil amerického vojenského podvodního dronu. Teherán teď může jeho technologie zkoumat a pokusit se je napodobit, což představuje nepříjemný zádrhel pro Pentagon i výrobce Anduril. Spojené státy význam incidentu zlehčují, pro Írán je ale zajímavou propagandistickou trofejí.
Snížení podpory v nezaměstnanosti ministr zdůvodnil vyšším počtem lidí bez práce
Vláda chce podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO) snížit podporu v nezaměstnanosti, neboť vyšší podpora prosazená minulým kabinetem trh práce nerozhýbala a počet lidí bez práce se zvýšil. Juchelka to ve čtvrtek řekl poslancům při interpelacích.
ŽIVĚ Ukrajina zasáhla rafinerii na Sibiři a přístav u Kaspiku, uvedl Zelenskyj
Ukrajinské síly zasáhly ruskou rafinerii v Jamaloněneckém autonomním okruhu na severu západní Sibiře a námořní přístav v Dagestánu, uvedl ve čtvrtek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti. Terčem ukrajinského útoku v Dagestánu na severním Kavkaze se stala Machačkala, strategicky důležitý ruský přístav u Kaspického moře, okomentoval prezidentovo vyjádření server RBK-Ukrajina.
Ruský dron zasáhl nákupní centrum na Ukrajině. Zemřeli nejméně tři lidé, 34 se zranilo
Rusko ve čtvrtek odpoledne při dronovém útoku zasáhlo nákupní centrum ve východoukrajinském Pavlohradu, zahynuli nejméně tři lidé a dalších 34 utrpělo zranění. Na sociální síti Telegram to napsal náčelník správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Agentura Reuters s odvoláním na místní prokuraturu uvedla, že mezi zraněnými je i dítě.