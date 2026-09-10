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Na milánském letišti hořelo v letadle do Prahy. 146 cestujících evakuovali

ČTK
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Na milánském letišti Malpensa ve čtvrtek odpoledne vypukl požár v letadle společnosti EasyJet, které směřovalo do Prahy a právě rolovalo po letištní dráze. Na palubě bylo 146 cestujících, kteří byli evakuováni pomocí nouzových skluzavek. Nikdo nebyl vážně zraněn, informuje agentura ANSA.

Letadla aerolinií easyJet
Ilustrační foto.Foto: Reuters
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