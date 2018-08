před 1 hodinou

Na španělském ostrově Mallorca zemřel v pátek večer čtyřiadvacetiletý český turista. Při skoku do vody spadl na skálu. Informaci serveru iDNES potvrdila mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. Mladý muž byl na dovolené s kamarády a byl pojištěn. Lagronová řekla, že neštěstí se stalo kolem půl osmé večer ve městě Manacor, které leží ve východní části ostrova. Tělo se našlo ve skalách v místě S’illot. "Dle výpovědi svědků k úmrtí došlo skokem do vody ve skalnaté oblasti. Muž skákal ze skály dolů a bohužel neskočil do vody, ale dopadl na skálu," uvedla mluvčí.