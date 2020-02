Nechci se vrátit domů v rakvi. Na výletní lodi v karanténě se šíří strach z nákazy

Ještě v neděli z 3700 lidí na palubě výletní lodi Diamond Princess jich mělo nový koronavirus 70, v pondělí je už počet nakažených 135. Nemocné odvážejí lékaři do nemocnice, ostatní zůstávají v karanténě ve svých kajutách.

Měla to být luxusní a pohodlná dovolená, jakou člověk zažije jednou za život. Z výletní lodi na cestě po Asii je teď největší centrum nákazy koronaviru mimo pevninskou Čínu. Loď Diamond Princess kotví u japonského města Jokohama nedaleko Tokia už týden a ještě sedm dní to tak zůstane. Minulé úterý japonské ministerstvo zdravotnictví uvalilo celou loď do karantény poté, co vyšel jednomu pasažérovi pozitivní test na koronavirus.

Na palubě je více než 3700 lidí včetně posádky. Nakažených je ale každým dnem víc.

Mezi pasažéry se šíří rostoucí nejistota. Čekají ve svých kajutách, kam jim posádka nosí pravidelně jídlo. Ti, kteří mají okna nebo balkon, sledují, jak k lodi pravidelně přijíždějí sanitky a zdravotníci v ochranných oblecích evakuují z lodě další a další cestující, u kterých testy odhalily nákazu.

Jednou z nich byla minulý pátek i pětatřicetiletá americká turistka Rebecca Frasureová. "Byla jsem ohromená. Žasnete, když slyšíte, že jste to vy," popsala později americkému deníku Wall Street Journal z nemocničního lůžka v Tokiu, kam ji sanitka převezla. Její manžel Kent mezitím zůstal na lodi.

Do jejich kajuty přišli japonští zdravotníci celkem dvakrát. Nejprve jim změřili teplotu a dali na vyplnění dotazníky s otázkami týkajícími se jejich zdravotního stavu a léků, které berou. Když přišli podruhé, měli s sebou už tlumočníka. Ten jim sdělil, že Rebecca musí být převezena do nemocnice a Kent zůstane zavřený v kajutě.

Kontaminované vězení

Novinářům později sdělil, že jeho pokoj nikdo nepřišel vyčistit ani vydezinfikovat. Takže si myslí, že je jen otázkou času, než se nákaza projeví i u něj.

Jeho manželka neměla žádné příznaky. Koronavirus se podle odborníků šíří velmi snadno a rychle, což u ostatních pasažérů vyvolává obavy. Rebecca Frasureová je navíc mladá žena, opravdové nebezpečí hrozí spíše starším a nemocným lidem. Takových je na palubě lodi dost.

Americké spisovatelce Gay Courterové je 75 let a na lodi cestuje se svým o dva roky starším manželem. "Máme zdravotní potíže a patříme do té špatné kategorie pro onemocnění. Nejsme v našem pokoji v bezpečí," řekla americké stanici CNN. Loď označuje za "kontaminované vězení".

"Tohle byl životní výlet. […] Cesta sem byla božská, ale teď by mi nevadilo jet zase domů," dodává. Z plavby kolem Asie pasažéři zatím stihli zastávky ve Vietnamu, v Disneylandu v Hongkongu a teď mířili do Japonska.

"Nechci se vrátit domů v rakvi," obává se Courterová. V Číně na nákazu koronavirem zemřelo už přes 900 lidí a 80 procent z nich tvoří lidé starší 60 let.

Celkem je nakažených přes 40 tisíc. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jich ale nejspíš bude ve skutečnosti mnohem více, protože nákaza se může projevovat velmi mírnými příznaky a nakažený člověk je infekční dokonce i tehdy, kdy ještě žádné příznaky nemá.

Japonské ministerstvo zdravotnictví na loď poslalo lékaře, zdravotnický personál, léky a 7000 roušek.

Strach na dalších výletních lodích

Diamond Princess není jedinou výletní lodí, která se kvůli koronaviru dostala do podobné situace. Jiné americké plavidlo Westerdam krouží v Jihočínském moři a hledá přístav, kde by mohlo zakotvit. Vyplulo 16. ledna ze Singapuru a během měsíce mělo obeplout několik asijských měst.

Po vyplutí z Hongkongu 1. února loď zamířila na Filipíny, ale tamní úřady jí zakázaly zakotvit kvůli strachu, že někdo z pasažérů může být nakažen koronavirem.

Minulý týden nakrátko zastavila u Tchaj-wanu, ale i tam ji nakonec odmítli. Pak měla zastavit v několika japonských přístavech, ale Tokio ze strachu před virem zakázalo lodi kotvit na svém území. "Nikdo nás nechce," postěžoval si jeden z pasažérů David Holst. Spolu se svou manželkou zaplatili za měsíční výlet 20 tisíc dolarů (skoro půl milionu korun), poslední týden na lodi ale popisují jako noční můru.

"Všichni na palubě žijeme ve strachu z toho, že nám kapitán řekne, abychom se vrátili do kajut, protože jsme v karanténě a někdo má koronavirus." Holst kritizuje hlavně to, že loď zastavila v Hongkongu, kde nabrala nové pasažéry, kteří podle něj mohli na loď koronavirus skutečně přinést.

Šťastný konec na lodi World Dream

Stále více společností přitom přijímá bezpečnostní opatření a v těchto destinacích pasažéry nenabírá. Například americký vlastník řady lodí Royal Caribbean Cruises nepovoluje vstup na palubu nikomu, kdo byl v posledních dvou týdnech v Číně, Hongkongu nebo Macau.

Pasažéry s čínským pasem nepřijímá ani norská společnost Norwegian Cruise Line. Ta navíc odmítá vzít na palubu kohokoliv, kdo navštívil některé z těchto míst v posledních 30 dnech, a to včetně mezinárodních letišť.

V hongkongském přístavu do pondělí kotvila po čtyři dny další výletní loď, která byla v nucené karanténě. Na plavidle World Dream se u několika pasažérů prokázala nákaza a úřady nařídily provést testy u zbylých asi 3600 cestujících a 1800 členů posádky. U nikoho z nich se nákaza nepotvrdila. Loď vyplula týden předtím z Hongkongu na Tchaj-wan, tamní úřady jí ale zakázaly vstup. "Na lodi byla dost velká nuda, protože mnoho zařízení bylo zavřených. Většinu času jsme museli být v pokoji," popsala britské stanici BBC jedna z pasažérek po vylodění.

