Přeskočit na obsah
Benative
9. 5. Ctibor
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Na letišti v Denveru srazilo letadlo člověka, motor ho částečně pohltil

ČTK

Na mezinárodním letišti v americkém Denveru letadlo při vzletovém manévru srazilo člověka, který zemřel. Uvedlo to dnes odpoledne SELČ letiště, které informovalo i o 12 zraněných. V kabině letadla se objevil kouř, cestující byli evakuováni, uvedla dříve agentura Reuters s odvoláním na vyjádření společnosti Frontier Airlines, které letadlo figurující v incidentu patří.

FILE PHOTO: A Frontier Airlines plane approaches Ronald Reagan Washington National Airport
Letadlo figurující v incidentu patří společnosti Frontier Airlines (ilustrační foto)Foto: REUTERS
Reklama

"Denverské letiště může potvrdit, že chodec přeskočil plot a byl sražen jen o dvě minuty později, když přecházel přes dráhu," uvedlo v prohlášení letiště. Dodalo, že se nejednalo o jeho zaměstnance. Identita zemřelého se prověřuje.

Související

Incident se odehrál v pátek před půlnocí místního času (ráno SELČ). Stroj s 224 cestujícími a sedmi členy posádky při pohybu po ranveji srazil chodce. V kabině se následně objevil kouř a pilot přerušil start.

Cestující byli z preventivních důvodů bezpečně evakuováni prostřednictvím skluzavek, uvedly podle Reuters aerolinky s tím, že incident vyšetřují. Podle stanice ABC News piloti po srážce s člověkem oznámili požár motoru a kouř v kabině. ABC News cituje zdroj, podle něhož byl během vzletu stroje chodec minimálně částečně pohlcen motorem, což způsobilo zmiňovaný požár.

Letiště později dodalo, že 12 lidí se zranilo a pět bylo odvezeno do nemocnice. Další pak mohli pokračovat v cestě s jiným letounem.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Hungary Magyar Inauguration
Hungary Magyar Inauguration
Hungary Magyar Inauguration

"Mám mandát ke změně systému." Magyar se ujal vlády, na budovu parlamentu dal vlajku EU

Noví poslanci dnes na ustavujícím zasedání parlamentu formálně zvolili maďarským premiérem šéfa středopravicové strany Tisza Pétera Magyara. Tisza drtivě zvítězila v dubnových volbách a po 16 letech tak končí éra národně konzervativního premiéra Viktora Orbána. Nově jmenovaná předsedkyně zákonodárného sboru Ágnes Forsthofferová navíc nařídila, aby se na budovu instituce vrátila vlajka EU.

Čtyřnozí roboti označovaní jako Robot Wolf při cvičení čínské armády. Na hřbetech nesou výzbroj, vpředu komunikační anténu. Výrobcem je státní zbrojovka China South Industries Group.
Čtyřnozí roboti označovaní jako Robot Wolf při cvičení čínské armády. Na hřbetech nesou výzbroj, vpředu komunikační anténu. Výrobcem je státní zbrojovka China South Industries Group.
Čtyřnozí roboti označovaní jako Robot Wolf při cvičení čínské armády. Na hřbetech nesou výzbroj, vpředu komunikační anténu. Výrobcem je státní zbrojovka China South Industries Group.

Robopsi s puškami vpadnou do domu jako první. Čína inovuje pravidla pozemního boje

Čínská armáda v posledních měsících zveřejňuje záběry ze cvičení, která vypadají jinak než cokoliv předtím. Čtyřnozí roboti s palnými zbraněmi postupují vpřed vedle vojáků, ale do budov vstupují jako první. Na záběrech šířených na sociálních sítích pak přijíždějí k objektu na elektrických plošinách vojáci, seskakují a přecházejí do bojové formace.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama