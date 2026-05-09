Na letišti v Denveru srazilo letadlo člověka, motor ho částečně pohltil

Na mezinárodním letišti v americkém Denveru letadlo při vzletovém manévru srazilo člověka, který zemřel. Uvedlo to dnes odpoledne SELČ letiště, které informovalo i o 12 zraněných. V kabině letadla se objevil kouř, cestující byli evakuováni, uvedla dříve agentura Reuters s odvoláním na vyjádření společnosti Frontier Airlines, které letadlo figurující v incidentu patří.
"Denverské letiště může potvrdit, že chodec přeskočil plot a byl sražen jen o dvě minuty později, když přecházel přes dráhu," uvedlo v prohlášení letiště. Dodalo, že se nejednalo o jeho zaměstnance. Identita zemřelého se prověřuje.
Incident se odehrál v pátek před půlnocí místního času (ráno SELČ). Stroj s 224 cestujícími a sedmi členy posádky při pohybu po ranveji srazil chodce. V kabině se následně objevil kouř a pilot přerušil start.
Cestující byli z preventivních důvodů bezpečně evakuováni prostřednictvím skluzavek, uvedly podle Reuters aerolinky s tím, že incident vyšetřují. Podle stanice ABC News piloti po srážce s člověkem oznámili požár motoru a kouř v kabině. ABC News cituje zdroj, podle něhož byl během vzletu stroje chodec minimálně částečně pohlcen motorem, což způsobilo zmiňovaný požár.
Letiště později dodalo, že 12 lidí se zranilo a pět bylo odvezeno do nemocnice. Další pak mohli pokračovat v cestě s jiným letounem.
Výletní loď s nákazou děsí Tenerife. Dělníci v přístavu hrozí, že připlutí zabrání
Zatímco výletní loď MV Hondius, kterou zasáhla nákaza hantavirem, míří na Tenerife, v obyvatelích největšího z Kanárských ostrovů vyvolává tato operace obavy. Starosta města Santa Cruz, si dnes podle španělské veřejnoprávní stanice RTVE postěžoval, že evakuace pasažérů se mohla uskutečnit na Kapverdách, odkud výletní loď směrem k ostrovu vyplula.
"Mám mandát ke změně systému." Magyar se ujal vlády, na budovu parlamentu dal vlajku EU
Noví poslanci dnes na ustavujícím zasedání parlamentu formálně zvolili maďarským premiérem šéfa středopravicové strany Tisza Pétera Magyara. Tisza drtivě zvítězila v dubnových volbách a po 16 letech tak končí éra národně konzervativního premiéra Viktora Orbána. Nově jmenovaná předsedkyně zákonodárného sboru Ágnes Forsthofferová navíc nařídila, aby se na budovu instituce vrátila vlajka EU.
Skandální čachry. Rusa přiřadili k vítěznému Čechovi, ten s ním odmítl jít na stupně
V cílí byl o pět centimetrů dřív než soupeř, prokázala to i cílová fotografie a rival navíc porušil pravidla, přesto se český olympijský šampion Martin Fuksa musel o triumf v úvodním závodu Světového poháru v rychlostní kanoistice v Szegedu podělit s Rusem Zacharem Petrovem. Na protest s ním odmítl jít na stupně vítězů.
Robopsi s puškami vpadnou do domu jako první. Čína inovuje pravidla pozemního boje
Čínská armáda v posledních měsících zveřejňuje záběry ze cvičení, která vypadají jinak než cokoliv předtím. Čtyřnozí roboti s palnými zbraněmi postupují vpřed vedle vojáků, ale do budov vstupují jako první. Na záběrech šířených na sociálních sítích pak přijíždějí k objektu na elektrických plošinách vojáci, seskakují a přecházejí do bojové formace.
ŽIVĚ "Rád bych, aby trvalo déle." Trump oznámil třídenní příměří mezi Ruskem a Ukrajinou
Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil třídenní příměří ve válce Ruska proti Ukrajině. Trvat má podle jeho vyjádření na sociální síti Truth Social od 9. do 11. května. Součástí klidu zbraní bude výměna 1000 zajatců na každé straně. Trump věří, že to je začátek konce této války, kterou Moskva zahájila v únoru 2022.