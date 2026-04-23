23. 4. Vojtěch
Zahraničí

Na Kypru začal neformální summit EU, na místě je i Zelenskyj

ČTK

V kyperském letovisku Aja Napa ve čtvrtek večer začal neformální summit Evropské unie. Uvedla to mluvčí předsedy Evropské rady Antónia Costy, který jednání předsedá. Na místě je vedle premiérů a prezidentů členských států sedmadvacítky také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Informal European leaders' summit in Ayia Napa
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoří s médii při svém příjezdu na neformální summit evropských lídrů v Ayia Napě na Kypru dne 23. dubna 2026. Foto: REUTERS
Očekává se, že šéfové států a vlád zemí EU budou dnes jednat o válce na Ukrajině a konfliktech na Blízkém východě. Za Českou republiku je přítomen premiér Andrej Babiš.

Zelenskyj na jednání EU přijel poté, co blok po odkladech finálně schválil půjčku 90 miliard eur (2,2 bilionu korun), která Kyjevu umožní financovat jeho civilní i vojenské potřeby.

Již před příletem na Kypr Zelenskyj za finance poděkoval a vyjádřil naději, že první peníze Ukrajina dostane v květnu či červnu. Půjčku řadu týdnů blokovalo Maďarsko. Členské státy dnes také schválily nový balík sankcí proti Rusku.

Po debatě se Zelenským by se premiéři a prezidenti států EU měli zabývat konflikty na Blízkém východě, uvedly již dříve diplomatické zdroje. K záležitosti se pak vrátí i v druhý den v summitu při obědě, který budou mít v pátek v Nikósii s představiteli Sýrie, Egypta, Libanonu či Jordánska.

Šéf Evropské rady António Costa poukázal na to, že Kypr, kde se summit koná a který nyní předsedá Radě Evropské unie, se nachází "na křižovatce Evropy, Blízkého východu a Afriky". Jednání má podle něj vyslat "jasný vzkaz evropské jednoty a solidarity uprostřed konfliktu na Blízkém východě".

V pátek ráno se summit přesune do hlavního kyperského města Nikósie. Na plánu je mimo jiné debata o unijním rozpočtu na období 2028 až 2034.

Následek úderu na Teherán, 1. března 2026.
ŽIVĚ V Teheránu byla aktivována protivzdušná obrana. Kdo vlastně útočí?

V Teheránu byla ve čtvrtek večer aktivována protivzdušná obrana, v některých částech města zasahuje proti blíže neurčeným nepřátelským cílům, píše íránská agentura Mehr. Agentura zveřejnila na platformě telegram video, které podle ní zachycuje exploze nad městem. O aktivaci protivzdušné obrany informuje i íránský zpravodajský server Núr News.

Munich Security Conference (MSC) in Munich
Pahlaví Evropu vyzval, aby přestala s politikou ustupování vůči Íránu

Evropské státy by měly ve vztahu k Íránu přestat s politikou appeasementu a měly by podpořit íránský lid, aby sám dokázal režim v Teheránu svrhnout. Na tiskové konferenci v Berlíně to ve čtvrtek řekl Rezá Pahlaví, syn posledního íránského šáha svrženého v roce 1979. Pahlaví je jednou z nejvýraznějších postav íránského exilu. V Berlíně se konaly demonstrace na jeho podporu, ale i proti němu.

