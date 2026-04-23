Na Kypru začal neformální summit EU, na místě je i Zelenskyj

V kyperském letovisku Aja Napa ve čtvrtek večer začal neformální summit Evropské unie. Uvedla to mluvčí předsedy Evropské rady Antónia Costy, který jednání předsedá. Na místě je vedle premiérů a prezidentů členských států sedmadvacítky také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Očekává se, že šéfové států a vlád zemí EU budou dnes jednat o válce na Ukrajině a konfliktech na Blízkém východě. Za Českou republiku je přítomen premiér Andrej Babiš.
Zelenskyj na jednání EU přijel poté, co blok po odkladech finálně schválil půjčku 90 miliard eur (2,2 bilionu korun), která Kyjevu umožní financovat jeho civilní i vojenské potřeby.
Již před příletem na Kypr Zelenskyj za finance poděkoval a vyjádřil naději, že první peníze Ukrajina dostane v květnu či červnu. Půjčku řadu týdnů blokovalo Maďarsko. Členské státy dnes také schválily nový balík sankcí proti Rusku.
Po debatě se Zelenským by se premiéři a prezidenti států EU měli zabývat konflikty na Blízkém východě, uvedly již dříve diplomatické zdroje. K záležitosti se pak vrátí i v druhý den v summitu při obědě, který budou mít v pátek v Nikósii s představiteli Sýrie, Egypta, Libanonu či Jordánska.
Šéf Evropské rady António Costa poukázal na to, že Kypr, kde se summit koná a který nyní předsedá Radě Evropské unie, se nachází "na křižovatce Evropy, Blízkého východu a Afriky". Jednání má podle něj vyslat "jasný vzkaz evropské jednoty a solidarity uprostřed konfliktu na Blízkém východě".
V pátek ráno se summit přesune do hlavního kyperského města Nikósie. Na plánu je mimo jiné debata o unijním rozpočtu na období 2028 až 2034.
Mohlo by Vás také zajímat:
ŽIVĚ Zelenskyj děkuje za půjčku od EU. Von der Leyenová prozradila kdy pošle první peníze
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek poděkoval za odblokování půjčky od Evropské unie ve výši 90 miliard eur a za důležité označil, aby peníze skutečně brzy dorazily. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová před novináři zdůraznila, že první tranši získá Kyjev ještě v tomto čtvrtletí.
Muž vešel do kavárny a bodl hosta do hrudníku. Reakce byla rychlá a nečekaná
Padesátiletý útočník v Boltonu nožem napadl jednoho muže na ulici a následně dalšího v kavárně na Tonge Moor Road. Napadený zákazník útočníka zpacifikoval a s pomocí obsluhy ho odzbrojil. Policie útočníka na místě zadržela.
ŽIVĚ V Teheránu byla aktivována protivzdušná obrana. Kdo vlastně útočí?
V Teheránu byla ve čtvrtek večer aktivována protivzdušná obrana, v některých částech města zasahuje proti blíže neurčeným nepřátelským cílům, píše íránská agentura Mehr. Agentura zveřejnila na platformě telegram video, které podle ní zachycuje exploze nad městem. O aktivaci protivzdušné obrany informuje i íránský zpravodajský server Núr News.
Pahlaví Evropu vyzval, aby přestala s politikou ustupování vůči Íránu
Evropské státy by měly ve vztahu k Íránu přestat s politikou appeasementu a měly by podpořit íránský lid, aby sám dokázal režim v Teheránu svrhnout. Na tiskové konferenci v Berlíně to ve čtvrtek řekl Rezá Pahlaví, syn posledního íránského šáha svrženého v roce 1979. Pahlaví je jednou z nejvýraznějších postav íránského exilu. V Berlíně se konaly demonstrace na jeho podporu, ale i proti němu.
Drtivý úvod Pardubice nezlomil, přesto Třinec slaví druhý triumf. Rozhodl Musil
Hokejisté Třince porazili ve čtvrtém finále play off extraligy Pardubice 4:2, uspěli i ve druhém domácím utkání a vyrovnali stav série hrané na čtyři vítězství na 2:2 na zápasy.