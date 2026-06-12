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Zahraničí

Na Kubu dorazila z Kolumbie loď s humanitární pomocí. Dopravila potřebné léky a jídlo

ČTK

Na Kubu v pátek dorazila z Kolumbie loď s více než 100 tunami jídla a další humanitární pomoci. Informovaly o tom tiskové agentury. Ostrov od zavedení amerického ropného embarga letos v lednu čelí zhoršující se hospodářské a energetické krizi.

Do Havany připlula loď kolumbijského námořnictva v pátek brzy ráno.
Do Havany připlula loď kolumbijského námořnictva v pátek brzy ráno.Foto: REUTERS
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Kolumbijská loď vyplula z Cartageny začátkem června a do havanského přístavu připlula časně ráno. Kolumbijská prezidentská agentura pro mezinárodní spolupráci uvedla, že na příkaz prezidenta Gustava Petra obsahovala humanitární zásilka mimo jiné trvanlivé potraviny, léky, nemocniční potřeby, elektromateriál a solární panely.

Minulý víkend připlula do Havany další loď s 1700 tunami zboží z Mexika a Belize. Mexiko od února celkově vyslalo šest plavidel s humanitární pomoci. Do dodávek se zapojily také humanitární organizace z Uruguaye a Belize.

Loď kolumbijského ARC Caribe s humanitární pomocí.
Loď kolumbijského ARC Caribe s humanitární pomocí.Foto: REUTERS

Washington, který se netají přáním vidět v Havaně změnu režimu, vedle sankcí platných od 60. let uvalil na ostrov od letošního ledna ropné embargo a od té doby povolil příjezd pouze jednoho ruského ropného tankeru.

Po únosu venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a jeho ženy na začátku ledna americkými silami do USA prezident Donald Trump pohrozil, že Kuba bude další na řadě.

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Kubánská vláda kvůli nedostatku ropy zavedla řadu restriktivních opatření a výrazně omezila základní služby. Ostrov také čelí každodenním plánovaným i neplánovaným výpadkům dodávek elektrického proudu.

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Kromě zastaralé infrastruktury jsou výpadky způsobeny nedostatkem paliva, neboť přibližně 95 procent elektřiny pochází ze spalování fosilních paliv, z velké části právě ropy.

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