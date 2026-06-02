Na Kubě končí či omezují podnikání přední zahraniční provozovatelé hotelů

Dva přední zahraniční provozovatelé hotelů na Kubě, španělská skupina Iberostar a kanadská Blue Diamond, zcela ukončují či výrazně omezují podnikání na tomto karibském ostrově, napsal v úterý server BBC Mundo. Podle něj jsou důvodem sankce, které minulý měsíc s platností od tohoto týdne uvalila americká vláda na kubánský konglomerát Gaesa.
Ten formálně spravuje armáda, ale fakticky ho ovládají příbuzní a věrní spojenci dlouholetého kubánského lídra Raúla Castra.
Skupina Iberostar, která sídlí na španělském ostrově Mallorca, uvedla, že od 1. června přestane pod její značkou fungovat 12 ze 16 hotelů, které na Kubě provozuje. Podle BBC Mundo jde o hotely, které patří firmě Gaviota, jež patří pod Gaesu. Iberostar zůstane podnikat na Kubě ve čtyřech hotelech, které nemají vazby na tuto kubánskou akciovou společnost.
Kanadský provozovatel hotelů Blue Diamond oznámil už minulý týden, že ukončuje operace na Kubě, kde provozoval šest desítek hotelů, zejména v Havaně, Varaderu či na ostrově Cayo Largo del Sur.
Rozhodnutí těchto dvou hotelových společností je podle BBC další ranou cestovnímu ruchu na Kubě, který byl dlouhá léta motorem tamní ekonomiky. Výrazně utrpěl již za pandemie covidu-19 a další velkou krizi zažívá letos kvůli americkému ropnému embargu. Kvůli němu vyhlásila v lednu kubánská vláda sérii restriktivních opatření, paliva totiž není dostatek ani na dopravu lidí do práce, pro zásobování obchodů či pro svoz odpadků, nemocnice provádí jen akutní operace.
Začátkem února také kubánská vláda zakázala zahraničním aerolinkám tankovat palivo na tamních letištích, kvůli čemuž tam některé společnosti přestaly létat, jiné změnily trasy kvůli dotankování jinde.
Kvůli americkým sankcím v posledních týdnech ukončily či omezily podnikání na Kubě i další zahraniční firmy, napsal v úterý server BBC Mundo. Například kanadská těžební společnost Sherritt oznámila, že pozastavuje ve spolupráci se společností Gaesa provozovanou těžbu niklu a kobaltu.
Od 5. června hrozí americké sankce všem osobám a firmám, které budou spolupracovat s kubánskou společností Gaesa. Ta vznikla v 90. letech minulého století pro správu společností operujících v cizí měně za hospodářské krize, kterou na Kubě způsobil pád Sovětského svazu, jenž karibskou zemi výrazně podporoval. Postupně se z této akciové společnosti stalo ekonomické impérium, které ovládá asi 70 procent kubánské ekonomiky.
Pod Gaesu patří řada firem, z nichž mnohé jsou registrované v Panamě či dalších daňových rájích a které podnikají v nejrůznějších odvětvích, kromě cestovního ruchu též v zahraničním obchodu, maloobchodu, realitách či telekomunikacích. V tomto konglomerátu má podle serveru CiberCuba velký vliv Castrův vnuk Raúl Rodríguez Castro, přezdívaný El Cangrejo (Krab), který se podle médií letos angažoval i v jednáních se Spojenými státy.
Spojené státy zavedly vůči Kubě první sankce už v roce 1960 ve snaze přivodit pád režimu, který se udržel dosud. Tlak na Kubu, kde je jedinou povolenou stranou komunistická strana a kde vláda potlačuje veškerou opozici, zesílil americký prezident Donald Trump. Ten už za svého prvního působení v Bílém domě přerušil oteplování americko-kubánských vztahů zahájené jeho tehdejším předchůdcem Barackem Obamou.
Od ledna, kdy Spojené státy unesly z Venezuely jejího autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, se objevují spekulace o možné americké intervenci na Kubu. Trump podobný scénář několikrát odmítl s tím, že kubánský režim se zhroutí sám z ekonomických důvodů.
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