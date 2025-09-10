Zahraničí

Na Kubě došlo již k pátému celostátnímu výpadku elektřiny za dva roky

před 1 hodinou
Kubu ve středu postihl další výpadek elektřiny, který zasáhl celou zemi. Jde o pátý takto rozsáhlý blackout v tomto téměř desetimilionovém karibském státě za méně než dva roky, informovala agentura EFE. Kubánské ministerstvo energetiky uvedlo, že už se pracuje na obnově dodávek elektřiny. To v podobných případech v minulosti trvalo několik dní.
Ženy čekají na přechodu pod deštníky během celostátního výpadku elektřiny v Havaně, Kuba.
Ženy čekají na přechodu pod deštníky během celostátního výpadku elektřiny v Havaně, Kuba. | Foto: Reuters

"Došlo k úplnému odpojení elektrického systému, které může souviset s neočekávaným výpadkem Guiterasovy elektrárny. Příčiny se vyšetřují. Proces obnovy už začal," napsalo na sociální síti ministerstvo energetiky. Tepelná elektrárna Antonia Guiterase je jednou z největších v zemi. Kubu zasáhl částečný výpadek už v neděli, kdy bez proudu zůstalo několik hodin pět provincií na východě země.

Několikahodinové výpadky elektřiny jsou na Kubě časté, postihují všechny regiony včetně dvoumilionové metropole Havany a znamenají často i přerušení dodávek vody. Komunistická vláda z výpadků viní Spojené státy a jejich sankce, které tvrdě dopadají na místní ekonomiku. V zemi je ale zastaralá a nedostatečně udržovaná energetická infrastruktura. Vláda krizi v posledních letech řeší generátory a také několika plovoucími elektrárnami, které jí poskytlo Turecko.

V poslední době ale i Kuba nemá dostatek paliva, které nemůže nakupovat kvůli chybějícím devizám. Problém způsobilo i snížení dodávek ropy z Venezuely, která stejně jako Kuba čelí americkým sankcím kvůli porušování lidských práv a svobod tamními režimy.

Asi 95 procent elektřiny na Kubě pochází ze spalování fosilních paliv, z velké části z ropy. Řešením by přitom na tomto slunném ostrově mohly být solární elektrárny. S jejich výstavbou slíbila v minulých letech Kubě pomoci Čína, která patří k jejím největším obchodním partnerům. Zatím ale v této věci příliš nepokročila, mimo jiné proto, že Havana zaostává i ve splácení dluhů.

Před dnešním blackoutem postihly Kubu v posledních dvou letech podle EFE už čtyři celostátní výpadky proudu, z nichž dva byly způsobeny hurikány a další dva poruchou zastaralé elektrické soustavy.

Výpadky proudu představují i značnou zátěž pro národní hospodářství, které v roce 2024 podle EFE zaznamenalo pokles o 1,1 procenta. Za posledních pět let kumulativní pokles dosahuje 11 procent. Výpadky proudu také přiživují sociální nespokojenost na Kubě a přispěly i k protivládním demonstracím v červenci 2021, v srpnu 2022 či březnu 2024.

 
