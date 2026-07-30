Na Krymu chtěli obejít přídělový systém. Místo plné nádrže přišlo nemilé překvapení

Obyvatelé Ruskem okupovaného Krymu se ve snaze obejít přídělový systém na pohonné hmoty stali terčem podvodu s falešnými QR kódy. Peníze, které za ně zaplatili, skončily místo nákupu paliva ve fondu na pořízení vozidel pro jednotku ukrajinské armády. Tvrdí to ukrajinští investigativci zaměřující se na analýzu veřejně dostupných zdrojů (OSINT).
Ruskem okupovaný Krym se v posledních měsících potýká s nedostatkem pohonných hmot. Ten je důsledkem ukrajinských úderů na ruské rafinerie, ropné sklady a klíčové zásobovací trasy. Okupační úřady proto nejprve omezily volný prodej pohonných hmot a palivo přesměrovaly přednostně pro zdravotníky, komunální služby a bezpečnostní složky.
Následně okupační správa v Sevastopolu zavedla přídělový systém, v jehož rámci si museli řidiči prostřednictvím speciální aplikace zajistit elektronický QR kód. Ten jim umožňoval natankovat maximálně 20 litrů benzinu pro jedno vozidlo, přičemž další mohli získat až po sedmi dnech.
Ideální situace pro vznik černého trhu
Elektronický pořadník se však od samého počátku potýkal s technickými problémy. První sérii QR kódů lidé rozebrali během jediné hodiny, systém opakovaně padal a část již vydaných kódů byla zneplatněna kvůli problémům v dodávkách paliva, uvedl server UkrMedia s odvoláním na agenturu UNIAN. Tato situace tak vytvořila ideální prostředí pro vznik černého trhu.
Na internetu se záhy objevily nabídky neznámých prodejců, kteří nabízeli „speciální“ QR kódy údajně umožňující tankování mimo oficiální omezení.
Zájemci, kteří za falešné QR kódy zaplatili, však slíbené palivo nikdy nedostali. Peníze totiž podle agentury UNIAN skončily ve fondu určeném na nákup vozidel pro jednotku FPV dronů 110. samostatné mechanizované brigády ukrajinské armády.
„Příspěvky využijeme ke zvýšení úmrtnosti skřetů“
Není známo, kolik lidí falešné QR kódy zakoupilo nebo jak vysokou částku se tímto způsobem podařilo vybrat. Na sociálních sítích se následně objevilo pouze video, v němž vystupuje pět ozbrojených mužů, kteří se představili jako příslušníci 110. samostatné mechanizované brigády Ozbrojených sil Ukrajiny.
„Děkujeme Bezpečnostní službě Ukrajiny, která pomohla obyvatelům Sevastopolu přispět na naši jednotku,“ uvedli muži ve videu a dodali, že získané peníze využijí na nákup vozidel pro operační jednotky FPV dronů.
„Chápeme, že se Krym chce co nejdříve vrátit domů, a proto vaše příspěvky využijeme ke zvýšení úmrtnosti skřetů,“ citovala ozbrojence stanice TVP World.
Zároveň obyvatelům poloostrova vzkázali, že bez pohonných hmot zůstanou až do chvíle, kdy nad Krymem znovu zavlaje žlutomodrá ukrajinská vlajka.
Informace o údajné operaci se poprvé objevily v pátek na neoficiálním proukrajinském účtu CrimeanVoyager na síti X, který se zaměřuje na dění na okupovaném Krymu. Bezpečnostní služba Ukrajiny ani 110. samostatná mechanizovaná brigáda však operaci veřejně nepotvrdily a tvrzení obsažená ve videu se dosud nepodařilo nezávisle ověřit.
Mohlo by vás zajímat: Hádající se řidiči v Rusku se napadají u benzinových stanic a řeší limity na tankování
Muž, jenž pobodal Rushdieho, je vinen z terorismu. Rozhodl o tom americký soud
Americký soud ve středu 29. července shledal muže, který v roce 2022 ve státu New Yorku pobodal spisovatele Salmana Rushdieho, vinným ze zapojení do terorismu a z podpory libanonského šíitského militantního hnutí Hizballáh. Informovala o tom agentura AFP. Jiný soud už loni Hadiho Matara, který má americké a libanonské občanství, poslal za útok na Rushdieho na 25 let do vězení.
Na východě Polska startovala stíhačka F-16 proti letícímu objektu. Šlo o ruskou raketu, napsal Sybiha
Vojenský letoun F-16 byl v noci na čtvrtek vyslán k zásahu proti objektu letícímu na východě Polska, uvedla ráno polská armáda. V Lublinu a některých dalších obcích se na několik minut rozezněly sirény ohlašující letecký poplach, informovaly úřady.
ŽIVĚ Americká armáda znovu udeřila na Írán. Odveta za útok na naše základny, oznámila
Americká armáda v noci na čtvrtek SELČ podnikla další vzdušné útoky na Írán, oznámilo ve čtvrtek podle agentury Reuters oblastní velitelství amerických sil CENTCOM. Označilo je za reakci na to, že se Írán o den dříve pokusil zaútočit na americké vojenské základny na Blízkém východě. Nálety trvaly dvě hodiny a zasáhly desítky cílů, uvedlo také americké velitelství.
„Hrušínský si zapálil a řekl jen, to je příjemné.“ To byla Vesnička má středisková
Na slavný film Jiřího Menzela 40 let po jeho premiéře (odehrála se 1. srpna 1986) v rozhovoru vzpomíná představitel Jardy Pávka Stanislav Aubrecht. V roce 1985, kdy snímek Vesničko má středisková vznikl, mu bylo 19 let a krátce nato ho přijali na pražskou Státní konzervatoř.
V Německu letos kvůli vedrům zemřelo téměř 10 tisíc lidí, nejvíce za desetiletí
V Německu letos kvůli vysokým teplotám zemřelo už téměř 10 tisíc lidí. Ve zprávě o nadúmrtnosti kvůli vedrům to ve čtvrtek uvedl Institut Roberta Kocha (RKI). Podle něj je to více než v kterémkoli jiném roce od roku 2016. V Německu i ve čtvrtek platí varování před vysokými teplotami, které by se mohly vyšplhat až k 38 stupňům.