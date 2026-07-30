Přeskočit na obsah
Benative
30. 7. Bořivoj
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Na Krymu chtěli obejít přídělový systém. Místo plné nádrže přišlo nemilé překvapení

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka

Obyvatelé Ruskem okupovaného Krymu se ve snaze obejít přídělový systém na pohonné hmoty stali terčem podvodu s falešnými QR kódy. Peníze, které za ně zaplatili, skončily místo nákupu paliva ve fondu na pořízení vozidel pro jednotku ukrajinské armády. Tvrdí to ukrajinští investigativci zaměřující se na analýzu veřejně dostupných zdrojů (OSINT).

Cars queue for fuel at a gas station in Saki
Fronta automobilů čekajících na pohonné hmoty na čerpací stanici v krymském městě Saky.Foto: REUTERS – Alexey Pavlishak
Reklama

Ruskem okupovaný Krym se v posledních měsících potýká s nedostatkem pohonných hmot. Ten je důsledkem ukrajinských úderů na ruské rafinerie, ropné sklady a klíčové zásobovací trasy. Okupační úřady proto nejprve omezily volný prodej pohonných hmot a palivo přesměrovaly přednostně pro zdravotníky, komunální služby a bezpečnostní složky.

Následně okupační správa v Sevastopolu zavedla přídělový systém, v jehož rámci si museli řidiči prostřednictvím speciální aplikace zajistit elektronický QR kód. Ten jim umožňoval natankovat maximálně 20 litrů benzinu pro jedno vozidlo, přičemž další mohli získat až po sedmi dnech.

Související

Ideální situace pro vznik černého trhu

Elektronický pořadník se však od samého počátku potýkal s technickými problémy. První sérii QR kódů lidé rozebrali během jediné hodiny, systém opakovaně padal a část již vydaných kódů byla zneplatněna kvůli problémům v dodávkách paliva, uvedl server UkrMedia s odvoláním na agenturu UNIAN. Tato situace tak vytvořila ideální prostředí pro vznik černého trhu.

Na internetu se záhy objevily nabídky neznámých prodejců, kteří nabízeli „speciální“ QR kódy údajně umožňující tankování mimo oficiální omezení.

Reklama
Reklama

Zájemci, kteří za falešné QR kódy zaplatili, však slíbené palivo nikdy nedostali. Peníze totiž podle agentury UNIAN skončily ve fondu určeném na nákup vozidel pro jednotku FPV dronů 110. samostatné mechanizované brigády ukrajinské armády.

„Příspěvky využijeme ke zvýšení úmrtnosti skřetů“

Není známo, kolik lidí falešné QR kódy zakoupilo nebo jak vysokou částku se tímto způsobem podařilo vybrat. Na sociálních sítích se následně objevilo pouze video, v němž vystupuje pět ozbrojených mužů, kteří se představili jako příslušníci 110. samostatné mechanizované brigády Ozbrojených sil Ukrajiny.

„Děkujeme Bezpečnostní službě Ukrajiny, která pomohla obyvatelům Sevastopolu přispět na naši jednotku,“ uvedli muži ve videu a dodali, že získané peníze využijí na nákup vozidel pro operační jednotky FPV dronů.

Související

„Chápeme, že se Krym chce co nejdříve vrátit domů, a proto vaše příspěvky využijeme ke zvýšení úmrtnosti skřetů,“ citovala ozbrojence stanice TVP World.

Reklama
Reklama

Zároveň obyvatelům poloostrova vzkázali, že bez pohonných hmot zůstanou až do chvíle, kdy nad Krymem znovu zavlaje žlutomodrá ukrajinská vlajka.

Informace o údajné operaci se poprvé objevily v pátek na neoficiálním proukrajinském účtu CrimeanVoyager na síti X, který se zaměřuje na dění na okupovaném Krymu. Bezpečnostní služba Ukrajiny ani 110. samostatná mechanizovaná brigáda však operaci veřejně nepotvrdily a tvrzení obsažená ve videu se dosud nepodařilo nezávisle ověřit.

Mohlo by vás zajímat: Hádající se řidiči v Rusku se napadají u benzinových stanic a řeší limity na tankování

Hádající se řidiči v Rusku se napadají u benzinových stanic a řeší limity na tankování. | Video: X/nexta_tv, SavchenkoReview, wartranslated, igorsushko, Gerashchenko_en
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Salman Rushdie, 2023
Salman Rushdie, 2023
Salman Rushdie, 2023

Muž, jenž pobodal Rushdieho, je vinen z terorismu. Rozhodl o tom americký soud

Americký soud ve středu 29. července shledal muže, který v roce 2022 ve státu New Yorku pobodal spisovatele Salmana Rushdieho, vinným ze zapojení do terorismu a z podpory libanonského šíitského militantního hnutí Hizballáh. Informovala o tom agentura AFP. Jiný soud už loni Hadiho Matara, který má americké a libanonské občanství, poslal za útok na Rushdieho na 25 let do vězení.

U.S. President Donald Trump visits Michigan
U.S. President Donald Trump visits Michigan
U.S. President Donald Trump visits Michigan

ŽIVĚ Americká armáda znovu udeřila na Írán. Odveta za útok na naše základny, oznámila

Americká armáda v noci na čtvrtek SELČ podnikla další vzdušné útoky na Írán, oznámilo ve čtvrtek podle agentury Reuters oblastní velitelství amerických sil CENTCOM. Označilo je za reakci na to, že se Írán o den dříve pokusil zaútočit na americké vojenské základny na Blízkém východě. Nálety trvaly dvě hodiny a zasáhly desítky cílů, uvedlo také americké velitelství.

Reklama
Zahraničí / Ilustrační snímek / Léto / Horko / Vedro / Počasí / Osvěžení / Teplota / Shutterstock
Zahraničí / Ilustrační snímek / Léto / Horko / Vedro / Počasí / Osvěžení / Teplota / Shutterstock
Zahraničí / Ilustrační snímek / Léto / Horko / Vedro / Počasí / Osvěžení / Teplota / Shutterstock

V Německu letos kvůli vedrům zemřelo téměř 10 tisíc lidí, nejvíce za desetiletí

V Německu letos kvůli vysokým teplotám zemřelo už téměř 10 tisíc lidí. Ve zprávě o nadúmrtnosti kvůli vedrům to ve čtvrtek uvedl Institut Roberta Kocha (RKI). Podle něj je to více než v kterémkoli jiném roce od roku 2016. V Německu i ve čtvrtek platí varování před vysokými teplotami, které by se mohly vyšplhat až k 38 stupňům.

Reklama
Reklama
Reklama