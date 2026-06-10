Na Krétu za poslední dva dny připlulo na 550 migrantů. Většina vyrazila z Libye

Řecká pobřežní stráž za posledních 48 hodin při několika operacích jižně od Kréty nalodila na 550 migrantů, kteří se snažili z Afriky dostat do Evropy. Informovala o tom ve středu agentura DPA. Kréta v posledních týdnech eviduje velkou migrační vlnu, řecká vláda tvrdí, že většina příchozích jsou ekonomičtí migranti, často z Libye.
Největší záchranná akce se odehrála v úterý jižně od Kréty, kdy bylo z rybářské lodi na moři zachráněno a dopraveno na pevninu 192 lidí, z toho 42 nezletilých. Podle výpovědí zachráněných vyplula loď z Libye a běženci za přeplavení zaplatili převaděčům každý přibližně 3000 dolarů (asi 63 tisíc korun), napsala DPA.
Od začátku roku připlulo na Krétu z Libye podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) téměř 7000 migrantů, což je zhruba polovina celkového počtu běženců, kteří se letos dostali do Řecka.
Řecký parlament v úterý schválil zákon, kterým integroval do místní legislativy opatření migračního a azylového paktu Evropské unie. Řecký zákon mimo jiné zavádí přísná opatření ohledně hraničních kontrol, zrychlení vyřizování žádostí o azyl a rychlejší vyhoštění osob, jejichž žádosti o azyl byly zamítnuty.
Nový zákon zahrnuje také ustanovení o přijímacích centrech mimo EU, kam mají být přemisťováni migranti, jejichž žádost o azyl byla zamítnuta a jejich země je odmítnou přijmout, nebo se bude zpožďovat jejich repatriace. Řecký ministr pro otázky migrace Thanos Plevris podle agentury AMNA uvedl, že vláda už jedná o těchto centrech se dvěma africkými zeměmi. Neřekl ale, o které státy jde.
Mohlo by vás také zajímat: Jihoafrické hnutí March and March zahájilo v Durbanu „úklidovou kampaň", rychle se proměnila v hon na migranty.
Po kom se jmenuje slavný Indy? Dobyvatelé ztracené archy jsou jízda na horské dráze
Dobyvatelé ztracené archy jsou považováni za jeden z nejzábavnějších dobrodružných filmů všech dob. Komiksově barvité eskapády Indiany Jonese, neohroženého archeologa v plstěném klobouku, který se ohání bičem, zásadně změnily podobu hollywoodských akčních filmů a zanechaly trvalou stopu v popkultuře. Od světové premiéry filmu v pátek uplyne 45 let.
Pákistán zaútočil v Afghánistánu. Vzdušné údery mají 13 obětí, většina z nich jsou děti
Pákistánská armáda tvrdí, že ve středu provedla útoky na skrýše ozbrojenců na afghánské hranici a zabila nejméně 26 z nich, napsala agentura Reuters s odkazem na pákistánského ministra informací Attáulláha Tarára. Mluvčí afghánského vládního hnutí Tálibán ale ve středu už před oznámením Islámábádu uvedl, že pákistánské vzdušné údery si vyžádaly nejméně 13 mrtvých, převážně dětí, a 14 zraněných.
„Minulost není tak vzdálená.“ V Chicagu hořel kříž, symbol spjatý s Ku-Klux-Klanem
Americká policie vyšetřuje velký hořící kříž, který se v úterý objevil v Grantově parku v centru Chicaga. Snaží se zjistit motiv i to, jak se tam kříž dostal. Pálení křížů je ve Spojených státech historicky vnímáno jako symbol nenávisti spjatý s rasistickou organizací Ku-Klux-Klan, připomíná agentura AP s odvoláním na rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2003.
ŽIVĚ Spojené státy znovu zaútočily na Írán, jde o odvetu za údajně sestřelený vrtulník
Spojené státy zahájily nové údery na Írán, a to jako reakci na íránské sestřelení amerického vrtulníku Apache nad Hormuzským průlivem. Na síti X to oznámilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM), které údery označilo za sebeobranné. Íránská agentura Mehr mezitím informovala o výbuších v oblasti přístavního města Sirík.