Na Krétu připlulo tento týden dalších 500 migrantů, vláda chystá opatření

Na Krétu ve středu připlulo na 200 migrantů z Afriky, stejný počet jich dorazil na tento řecký ostrov také v pondělí, zatímco v úterý pobřežní stráž u břehů Kréty nalodila přes 80 běženců, informoval deník Kathimerini.
Podle listu je řecká vláda přílivem migrantů na Krétu vážně znepokojena a chystá zatím neupřesněná přísná opatření. Tvrdí totiž, že většinou jde o ekonomické migranty.
Řecká pobřežní stráž ráno našla jen na dvou plážích na jihu Kréty 182 migrantů, z nichž většina byli lidé z Bangladéše, Pákistánu, Etiopie a Egypta. Podle deníku není jasné, jak se tam běženci dostali, jelikož v blízkosti nebyla žádná plavidla ani vraky.
Od začátku roku připlulo na Krétu z Libye téměř 6000 migrantů, což je zhruba polovina celkového počtu běženců, kteří letos dorazili do Řecka. Například minulý týden připlulo na Krétu v jednom dni asi 600 migrantů.
„Polovina lidí, kteří v prvních pěti měsících letošního roku připluli na Krétu, byla z Bangladéše a Egypta... Tam není válka. Jsou to ekonomičtí migranti,“ řekl řecký ministr pro otázky migrace Thanos Plevris minulý týden v parlamentu.
Dodal, že lidé, kteří vstoupí do Řecka ilegálně, budou v detenčních centrech, dokud se nezjistí, zda jsou uprchlíci, či ekonomičtí migranti.
Za celý loňský rok připlulo na Krétu asi 19 800 migrantů, většinou ze Súdánu, Egypta a Bangladéše, napsal Kathimerini. Do celého Řecka loni dorazilo podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) asi 49 tisíc migrantů, z toho 41 700 po moři.
Odpoledne hrozí v Česku bouřky. Déšť bude v závěru týdne střídat slunce
V Česku se v závěru týdne vystřídá deštivé i slunečné počasí. Přeháňky a ojediněle i bouřky se objeví od západu během čtvrtečního odpoledne, večer budou srážky četnější, postupně budou ustávat během pátečního odpoledne. O víkendu očekávají meteorologové již převážně malou oblačnost, nejvyšší teploty se vrátí k 25 stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.
Tünde Bartha se sejde s odboráři nesouhlasícími s její reformou, vyhrožují stávkou
Vedoucí úřadu vlády Tünde Bartha bude ve čtvrtek ráno jednat s odboráři ze Strakovy akademie, kteří ve středu vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli chystanému převodu agend ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí na některá ministerstva.
Ani republikáni válku nechtějí. Sněmovna reprezentantů odhlasovala její ukončení
Americká Sněmovna reprezentantů ovládaná republikány podpořila rezoluci předloženou demokraty, jejímž cílem je zastavit válku v Íránu do doby, než Kongres schválí zahájení bojových operací.
ŽIVĚ Ukrajina zahájila se státy EU první kroky přístupového jednání, zní z Kyjeva
Členské státy EU daly zelenou zahájení jednání s Ukrajinou a Moldavskem o první skupině témat týkající se přístupových rozhovorů, napsala ve středu pozdě večer na sociální síti X ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková. Ukrajina zahájila rozhovory o přistoupení k EU v létě 2024, více než dva roky po začátku ruské invaze na Ukrajinu, a dosud je blokovalo Maďarsko.
ŽIVĚ Izrael a Libanon se dohodly na obnovení příměří, v Libanonu budou bezpečné zóny
Izrael a Libanon se ve středu dohodly na prodloužení křehkého příměří a zřízení několika bezpečnostních zón na libanonském území, kam by nesměli vstoupit příslušníci militantního hnutí Hizballáh. Podmínkou příměří je úplné zastavení palby ze strany hnutí a vyhoštění všech jeho členů z oblasti jižně od řeky Lítání. Obě země také odsoudily útoky Íránu na země v regionu.