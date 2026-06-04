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Zahraničí

Na Krétu připlulo tento týden dalších 500 migrantů, vláda chystá opatření

ČTK

Na Krétu ve středu připlulo na 200 migrantů z Afriky, stejný počet jich dorazil na tento řecký ostrov také v pondělí, zatímco v úterý pobřežní stráž u břehů Kréty nalodila přes 80 běženců, informoval deník Kathimerini.

FILE PHOTO: Migrants leave French coast in dinghies as UK, France tighten asylum rules
ilustrační fotoFoto: REUTERS
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Podle listu je řecká vláda přílivem migrantů na Krétu vážně znepokojena a chystá zatím neupřesněná přísná opatření. Tvrdí totiž, že většinou jde o ekonomické migranty.

Řecká pobřežní stráž ráno našla jen na dvou plážích na jihu Kréty 182 migrantů, z nichž většina byli lidé z Bangladéše, Pákistánu, Etiopie a Egypta. Podle deníku není jasné, jak se tam běženci dostali, jelikož v blízkosti nebyla žádná plavidla ani vraky.

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Od začátku roku připlulo na Krétu z Libye téměř 6000 migrantů, což je zhruba polovina celkového počtu běženců, kteří letos dorazili do Řecka. Například minulý týden připlulo na Krétu v jednom dni asi 600 migrantů.

„Polovina lidí, kteří v prvních pěti měsících letošního roku připluli na Krétu, byla z Bangladéše a Egypta... Tam není válka. Jsou to ekonomičtí migranti,“ řekl řecký ministr pro otázky migrace Thanos Plevris minulý týden v parlamentu.

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Dodal, že lidé, kteří vstoupí do Řecka ilegálně, budou v detenčních centrech, dokud se nezjistí, zda jsou uprchlíci, či ekonomičtí migranti.

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Za celý loňský rok připlulo na Krétu asi 19 800 migrantů, většinou ze Súdánu, Egypta a Bangladéše, napsal Kathimerini. Do celého Řecka loni dorazilo podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) asi 49 tisíc migrantů, z toho 41 700 po moři.

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