Na kosovsko-srbské hranici vzrostlo napětí, protestující blokovali dva přechody

Etničtí Srbové na severu Kosova zablokovali silnice poblíž dvou klíčových hraničních přechodů se Srbskem, uvedl server Rádia Svobodná Evropa/Rádio Svoboda. Podle agentury Reuters také stříleli na policisty, nikdo ale neutrpěl zranění. V regionu vzrostlo napětí den předtím, než v pondělí vstoupí v platnost dvě nařízení kosovské vlády týkající se srbských registračních značek a dokladů totožnosti.

Kosovská vláda uvedla, že 1. srpna budou cestujícím přijíždějícím ze Srbska vyměněny srbské doklady za nové identifikační průkazy vydané Prištinou s platností na tři měsíce, které budou sloužit ke vstupu a odjezdu ze země. Kromě toho vstoupí v pondělí v platnost nové nařízení týkající se registračních značek.

Tato politika odpovídá dlouhodobé praxi, kterou Bělehrad uplatňuje vůči kosovským občanům navštěvujícím Srbsko. Podle Prištiny jde o reciproční opatření, protože vozy s kosovskou značkou si při příjezdu na srbské území také musí značku změnit.

Kosovo bude nyní požadovat, aby byly značky kosovských Srbů vydaných srbskými úřady nahrazeny kosovskými. Majitelé aut budou mít na změnu čas do konce září.

Kosovská policie v neděli pozdě večer oznámila, že uzavřela dva přechody Jarinje a Brnjak pro cestování a pohyb vozidel kvůli blokádám, které vytvořili protestující. "Všem občanům se oznamuje, aby k pohybu využívali jiné hraniční přechody," uvedla policie.

Policie také uvedla, že zaznamenala střelbu "směrem k policejním jednotkám, ale naštěstí nebyl nikdo zraněn". Rozzuření demonstranti podle ní zbili několik Albánců projíždějících po zablokovaných silnicích a zaútočili na několik automobilů. V etnicky rozděleném městě Kosovské Mitrovici zněly déle než tři hodiny sirény.

Priština už v minulosti nakrátko přestala na kosovské území pouštět automobily se srbskou registrační značkou, což loni na přelomu září a srpna vyvolalo několikadenní srbskou blokádu na hraničních přechodech s Kosovem.

Srbsko neuznává nezávislost Kosova a s tím i například jeho právo na registraci aut. Bělehrad proto již od vyhlášení kosovské nezávislosti v roce 2008 nepouští vozidla s kosovskou značkou na území Srbska a vyžaduje po řidičích, aby si ji vyměnili.

Většina zemí Evropské unie Kosovo uznává, avšak Rusko a Čína, kteří jsou spojenci Srbska, nikoli. EU se snaží zprostředkovat dialog mezi oběma balkánskými sousedy již více než deset let, ale zatím se jí nepodařilo dosáhnout normalizace vztahů. Premiér Albin Kurti uvedl, že Kosovo formálně požádá o členství v Evropské unii do konce roku 2022, a to navzdory obavám z napětí se Srbskem, které o členství v EU rovněž usiluje.

V Kosovu je od roku 1999 Severoatlantickou aliancí vedená mise KFOR, která čítá asi 3770 vojáků ze tří desítek zemí. Mise má zmírňovat přetrvávající napětí mezi většinovými kosovskými Albánci a menšinovými Srby. Srbsko ztratilo kontrolu nad Kosovem v roce 1999, kdy Bělehrad ke stažení srbských jednotek z jeho tehdejší provincie přiměly nálety NATO.