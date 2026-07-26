Na kavkazské hoře Elbrus zahynulo pět bosenských horolezců

Pět horolezců z Bosny a Hercegoviny zahynulo při výpravě na nejvyšší horu Kavkazu Elbrus. S odvoláním na ruské úřady o tom informovala bosenská média. Další dva členové výpravy podle médií přežili.
Elbrus leží v Kabardsko-balkarské republice, která je součástí Ruské federace, a podle některých geografických pojetí je s výškou 5642 metrů nad mořem považován za nejvyšší horu Evropy.
Expedice zahájila výstup v sobotu. Podle vyšetřovacího výboru Ruské federace pro Kabardsko-Balkarsko se jednomu horolezci podařilo sestoupit z hory a upozornit záchranné složky, když nahlásil, že dva členové skupiny ve výšce kolem 5100 metrů onemocněli. Záchranné týmy později lokalizovaly dalšího přeživšího a oba byli převezeni do nemocnice.
V průběhu záchranné operace ruské záchranné složky potvrdily, že pět členů bosenské expedice zahynulo. Záchranáři nalezli dvě těla, jejichž evakuaci však zatím znemožňují nepříznivé povětrnostní podmínky. Těla se nacházejí v nadmořské výšce přibližně 5350 metrů nad mořem. Pátrání po zbývajících třech obětech pokračuje.
Podle ruských médií se na Elbrusu prudce zhoršilo počasí, načež onemocněli dva horolezci a byla zahájena záchranná operace. Ruské orgány následně zahájily vyšetřování incidentu. Předběžně identifikovaly všech pět obětí jako občany Bosny a Hercegoviny.
Ministr zahraničních věcí Bosny a Hercegoviny Elmedin Konaković uvedl, že jeho úřad se do případu zapojil hned poté, co obdržel informace o neštěstí od členů horské služby. Ministerstvo uvedlo, že s bosenským velvyslanectvím v Moskvě spolupracuje na objasnění všech okolností tohoto neštěstí.
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