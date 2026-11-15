Na Kanárské ostrovy dorazilo za den skoro 1500 migrantů, nejvíce od roku 2020

Na španělské Kanárské ostrovy dorazilo v sobotu ve 14 lodích celkem 1488 migrantů. Jde o nejvyšší počet za jediný den od listopadu 2020. S odvoláním na španělskou námořní záchrannou službu o tom v neděli informovala agentura EFE. Příliv migrantů ze západní Afriky na souostroví se výrazně zvýšil od října, uvedla agentura Reuters.
Španělská pobřežní stráž migranty zachránila na moři. Při dosud nejvyšším jednodenním přílivu v listopadu 2020 úřady zaznamenaly 1461 zachráněných lidí. Sobotní bilance tudíž tento rekord překonala.
Jedna z lodí vezla 240 lidí, včetně 12 žen a 36 dětí. Záchranáři je převezli na ostrov El Hierro, jeden z nejmenších a nejméně osídlených Kanárských ostrovů. Většina migrantů pocházela ze Senegalu, Gambie a Guineje.
Nárůst počtu příchozích zvyšuje tlak na přijímací a krizové služby na některých ostrovech, hlavně na těch menších. Španělský ministr pro územní politiku Ángel Víctor Torres v neděli plánuje ostrov El Hierro navštívit, aby tam situaci projednal.
Atlantická migrační trasa ze západní Afriky na Kanárské ostrovy patří k nejnebezpečnějším na světě. Každoročně se na ni vydávají tisíce lidí v přeplněných lodích, přestože je čeká dlouhá cesta, silné mořské proudy a často i nepříznivé počasí. Počet příjezdů obvykle stoupá na podzim, kdy jsou podmínky pro plavbu příznivější.
Za prvních deset měsíců letošního roku dorazilo na Kanárské ostrovy podle údajů španělské vlády o 5,5 procenta méně migrantů než ve stejném období loňského roku. Výrazný říjnový nárůst však situaci na některých ostrovech zkomplikoval.
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