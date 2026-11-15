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Zahraničí

Na Kanárské ostrovy dorazilo za den skoro 1500 migrantů, nejvíce od roku 2020

ČTK
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Na španělské Kanárské ostrovy dorazilo v sobotu ve 14 lodích celkem 1488 migrantů. Jde o nejvyšší počet za jediný den od listopadu 2020. S odvoláním na španělskou námořní záchrannou službu o tom v neděli informovala agentura EFE. Příliv migrantů ze západní Afriky na souostroví se výrazně zvýšil od října, uvedla agentura Reuters.

Migrants on a wooden fishing boat sail near the port of La Restinga, on the island of El Hierro
Ilustrační foto. Pohled z dronu na desítky migrantů na dřevěné rybářské lodi plující poblíž přístavu La Restinga na ostrově El Hierro na Kanárských ostrovech ve Španělsku 12. listopadu 2026.Foto: REUTERS – Borja Suarez
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Španělská pobřežní stráž migranty zachránila na moři. Při dosud nejvyšším jednodenním přílivu v listopadu 2020 úřady zaznamenaly 1461 zachráněných lidí. Sobotní bilance tudíž tento rekord překonala.

Jedna z lodí vezla 240 lidí, včetně 12 žen a 36 dětí. Záchranáři je převezli na ostrov El Hierro, jeden z nejmenších a nejméně osídlených Kanárských ostrovů. Většina migrantů pocházela ze Senegalu, Gambie a Guineje.

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Nárůst počtu příchozích zvyšuje tlak na přijímací a krizové služby na některých ostrovech, hlavně na těch menších. Španělský ministr pro územní politiku Ángel Víctor Torres v neděli plánuje ostrov El Hierro navštívit, aby tam situaci projednal.

Atlantická migrační trasa ze západní Afriky na Kanárské ostrovy patří k nejnebezpečnějším na světě. Každoročně se na ni vydávají tisíce lidí v přeplněných lodích, přestože je čeká dlouhá cesta, silné mořské proudy a často i nepříznivé počasí. Počet příjezdů obvykle stoupá na podzim, kdy jsou podmínky pro plavbu příznivější.

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Za prvních deset měsíců letošního roku dorazilo na Kanárské ostrovy podle údajů španělské vlády o 5,5 procenta méně migrantů než ve stejném období loňského roku. Výrazný říjnový nárůst však situaci na některých ostrovech zkomplikoval.

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