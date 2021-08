Na Kamčatce havaroval vrtulník, potopil se do jezera. Několik lidí se stále pohřešuje

Na Kamčatce tvrdě přistál vrtulník s 13 turisty a třemi členy posádky na palubě. Podle údajů ruského ministerstva pro mimořádné záležitosti (EMERCOM) stroj Mi-8 dopadl na hladinu Kurilského jezera, náraz stroje slyšeli zaměstnanci přírodního parku. Záchranáři zatím našli osm přeživších a po dalších pátrají, píše agentura TASS.

Do záchranné operace je zapojeno 45 lidí a osm kusů techniky, uvedla agentura RIA novosti.

"V 0:50 moskevského času (23:50 SELČ) dnes 12. srpna 2021 jsme obdrželi informaci o tvrdém přistání vrtulníku Mi-8 společnosti Vityaz-Aero v oblasti Kurilského jezera v Kronocké přírodní rezervaci. Podle předběžných informací byli na palubě tři členové posádky a 13 pasažérů. Na místo odletěl vrtulník zdravotnického centra pro případ katastrof a vrtulník Mi-8 ruského ministerstva pro mimořádné záležitosti se záchranáři je v pohotovosti," uvedlo EMERCON.

Vrtulník se po nehodě potopil do jezera a podle agentur se nyní nachází v hloubce sto metrů. Mezi cestujícími bylo údajně jedno dítě, jež se dosud nepodařilo nalézt. Mezi zachráněnými je jeho otec. Dva z osmi nalezených cestujících jsou ve velmi vážném stavu a byli z místa nehody převezeni do nemocnice, uvedl TASS. Další pátrání komplikuje mlha, do hledání se zapojili i potápěči.

Vrtulník byl před odletem zkontrolován a neměl žádné technické problémy. Před rokem prošel generální opravou, sdělil agentuře TASS obchodní ředitel společnosti Vityaz-Aero Dmitrij Černych.

Jako nejpravděpodobnější důvod nehody se podle zdroje agentury TASS jeví závada na motoru nebo chyba pilota.

Přepravce Vityaz-Aero Airlines funguje od roku 2009 a ve své flotile má více než 20 vrtulníků Mi-8. Cestujícím poskytuje lety do odlehlých oblastí Kamčatky, včetně turistických letů.

Dvoumotorový vrtulník Mi-8 patří k nejrozšířenějším na světě. Vyráběl se v Sovětském svazu od roku 1961 a v Rusku se vyrábí dodnes. Slouží pro vojenské i civilní účely v padesátce zemí světa, včetně České republiky.

Rusko podle agentury AFP v poslední době vylepšilo bezpečnost svého leteckého provozu. Nicméně případy špatné údržby letadel a nedostatečné bezpečnostní standardy nevymizely a země zažila několik leteckých tragédií.