Zahraničí

Na jihu Mexika vykolejil vlak, zahynulo 13 lidí, nejméně stovka dalších je zraněna

ČTK

Nejméně 13 lidí zahynulo a dalších zhruba 100 utrpělo zranění při vykolejení vlaku v jihomexickém státě Oaxaca. V noci na pondělí o tom informovala agentura AFP.

Vlakové neštěstí v Mexiku.
Vlakové neštěstí v Mexiku.Foto: REUTERS
„Z nehody vyvázlo 139 lidí, 98 utrpělo zranění a bohužel 13 přišlo o život,“ citoval Reuters prohlášení mexického námořnictva, které železniční linku provozuje.

Nehoda se stala mezi městy Chívela a Nizanda na lince, která propojuje Pacifik s Atlantickým oceánem.

Vlakové neštěstí v Mexiku.
Vlakové neštěstí v Mexiku.Foto: REUTERS
