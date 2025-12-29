Na jihu Mexika vykolejil vlak, zahynulo 13 lidí, nejméně stovka dalších je zraněna

Nejméně 13 lidí zahynulo a dalších zhruba 100 utrpělo zranění při vykolejení vlaku v jihomexickém státě Oaxaca. V noci na pondělí o tom informovala agentura AFP.
„Z nehody vyvázlo 139 lidí, 98 utrpělo zranění a bohužel 13 přišlo o život,“ citoval Reuters prohlášení mexického námořnictva, které železniční linku provozuje.
Nehoda se stala mezi městy Chívela a Nizanda na lince, která propojuje Pacifik s Atlantickým oceánem.
Čína oznámila vojenské manévry u Tchaj-wanu. Zastrašování, reaguje Tchaj-pej
Čína oznámila vojenské manévry v blízkosti Tchaj-wanu, který považuje za svou vzbouřenou provincii. Informovala o tom agentura Reuters s tím, že podle Pekingu na cvičení v úterý naváže ostrá střelba. Tchaj-wan v reakci na postup Číny hovoří o vojenském zastrašování.
Oktagon: Kincl změnil obličej soupeře k nepoznání, Dvořáka zastavil lekář
Přední český MMA zápasník David Dvořák na titul v česko-slovenské organizaci Oktagon nedosáhl. V pražské O2 areně v neděli prohrál s úřadujícím šampionem muší váhy Žalgasem Žumagulovem z Kazachstánu před limitem, lékař zastavil duel po třetím kole.
V Česku zpíváme Nesem vám noviny. Pusťte si, co na Vánoce poslouchají jinde v Evropě
V českých domácnostech na Štědrý den obvykle hrají. Rodiny poslouchají či dokonce zpívají Nesem vám noviny, Štědrý večer nastal nebo Narodil se Kristus Pán. Grafika Aktuálně.cz ale ukazuje, jaké vánoční písně jsou populární v ostatních státech Evropy.
Chlap jako hora s velkým srdcem. Srničkova smrt šokovala nejen Česko, ale i v Anglii
Ta zpráva před deseti lety rozbouřila typicky poklidné období těsně před koncem roku: zemřel bývalý reprezentační gólman Pavel Srniček. Ve věku pouhých 47 let podlehl srdeční zástavě. Nikdo to nechápal: ani v Česku, ani v Anglii, kde se proslavil především díky angažmá v Newcastlu United.
ŽIVĚMírová dohoda je historicky nejblíž, zbývají dva sporné body, oznámil Trump
Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle amerického prezidenta Donalda Trumpa výrazně přiblížila. Jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským ve své floridské rezidenci Mar-a-Lago označil podle agentury Reuters za báječná. Podle Trumpa na cestě k mírovému ujednání zůstávají jeden či dva palčivé body.