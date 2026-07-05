V oblasti Pyrenejí hoří 1500 hektarů lesa, hrozí zrušení etapy Tour de France

Další z velkých lesních požárů, které v posledních dnech po rekordní vlně veder sužují jih Francie, vypukl v sobotu večer ve špatně přístupném horském terénu v departementu Východní Pyreneje a s podporou silného větru, vysokých teplot vzduchu a mimořádného sucha se v noci a dnes rozšířil až na plochu 1500 hektarů. Kvůli živlu navíc hrozí zrušení třetí etapy Tour de France.
Evakuováno bylo zatím několik desítek lidí, oběti hlášeny nejsou. S odvoláním na místní úřady o tom informovala agentura AFP.
S rozsáhlým požárem v oblasti obce Trévillach, která leží asi 35 kilometrů západně od Perpignanu, v současné době bojuje na 700 hasičů, 200 pozemních vozidel a zhruba deset letadel a vrtulníků, sdělila prefektura. Ačkoli původně informovala o tom, že oheň ubral na intenzitě, přes den se začal opět šířit vlivem rostoucích teplot a zesilujícího větru. Úřady zároveň uzavřely v tomto pyrenejském podhůří řadu silnic.
Požár navíc zuří asi 40 kilometrů vzdušnou čarou od obce Les Angles, kde je na pondělních 17:00 plánován dojezd třetí etapy letošního ročníku cyklistického závodu Tour de France. O tom, zda se tato etapa, se startem ve španělském Granollers a délkou 196 kilometrů, bude konat, či nikoli, se rozhodne do konce dne, uvedl na tiskové konferenci prefekt departementu Pierre Regnault de la Mothe.
Zatím se podle něj nenaplnil nejhorší možný scénář a požár nepostoupil směrem na jih k velmi těžko přístupnému horskému masivu Aspres. "Vlivem tepla, větru tramontana a nízké vlhkosti vzduchu však oheň opět zesílil na pravém i levém křídle," dodal.
Prefektura v noci nevydala plošný příkaz k evakuaci, ale dnes evakuovala zhruba 80 lidí v takzvaně první linii z obce Rodes a ostatní vyzvala, aby zůstali doma, byli k zastižení a řídili se pokyny úřadů. Prefekt už v noci požádal starosty tří obcí v bezprostřední blízkosti požáru, aby obyvatele rozptýlených obydlí na samotách shromáždili na svých radnicích.
Požár vypukl náhle v sobotu kolem 22:30. V poledne téhož dne začal v tomto nejjižnějším departementu pevninské Francie opět platit oranžový, tedy druhý stupeň výstrahy před horkem s teplotami až 40 stupňů Celsia. Další velký lesní požár, který vypukl ve čtvrtek v témže departementu východně od Perpignanu, si ve čtvrtek vyžádal evakuaci 3000 lidí ze dvou obcí v blízkosti středomořského pobřeží. Hasičům se jej v pátek podařilo uhasit.
Francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez v pátek vyjádřil značné znepokojení nad tím, že sezona lesních požárů letos v zemi začala o měsíc dříve, než bývá obvyklé. Politik to řekl při návštěvě oblasti jiného rozsáhlého požáru v sousedním departementu Aude, který za 48 hodin zachvátil 900 hektarů půdy.
Světová meteorologická organizace (WMO) koncem června varovala, že rekordní teploty, které v druhé polovině měsíce sužovaly západní Evropu včetně většiny francouzského území, mohou zvýšit riziko lesních požárů kvůli velmi nízké vlhkosti vzduchu a vysušené vegetaci.
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