Na jihu Filipín se potopil trajekt s více než 350 lidmi, nejméně 15 z nich zemřelo

Na jihu Filipín se dnes potopil trajekt s více než 350 lidmi na palubě, nejméně 15 lidí zemřelo, 316 se zachránilo a po dalších možných přeživších pátrají záchranáři. S odvoláním na místní úřady o tom informovala agentura AP.
Nehoda se stala u ostrova Baluk-Baluk za dobrého počasí, pobřežní stráž proto vychází z technických problémů plavidla. Trajektem, který mířil na ostrov Jolo, cestovalo 332 pasažérů, na palubě bylo také 27 členů posádky.
Do záchranné operace se zapojily lodě pobřežní stráže a také rybářská plavidla, záchranáři nasadili rovněž vrtulníky a průzkumné letadlo.
Má „Pan Nikdo proti Putinovi“ šanci na Oscara? Producent prozrazuje kouzlo úspěchu
Český dokumentární film zaznamenal fenomenální úspěch. Do nejužší nominace na Oscara se v kategorii dokumentárních filmů poprvé v historii probojoval i česko-dánský snímek „Pan Nikdo proti Putinovi“. Ten prostřednictvím dění na základní škole v uralském Karabaši popisuje, jak válka na Ukrajině a s ní souvisící propaganda mění ruskou společnost.
ŽIVĚNa silnicích leží sníh ledovka, opatrnost je potřeba hlavně na západě země
V pondělí ráno se bude v Čechách a na Českomoravské vrchovině tvořit náledí, varovali v neděli večer meteorologové. Už dříve upozornili na to, že v západní části Plzeňského kraje a v Karlovarském kraji bude od večera silně sněžit, do rána může na západě Čech napadnout až 12 centimetrů sněhu. Vyplývá to z aktuálních výstrah Českého hydrometeorologického ústavu.
ŽIVĚ„Dost bylo rozkazů.“ Venezuelská prezidentka odmítá přijímat povely z USA
Prozatímní prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová odmítá přijímat rozkazy ze Spojených států. „Dost bylo rozkazů z Washingtonu politikům ve Venezuele. Nechte venezuelské politiky vyřešit naše rozdíly a vnitřní spory,“ uvedla Rodríguezová v projevu k ropným dělníkům ve venezuelském státě Anzoátegui.
Videa střelby v Minneapolisu neodpovídají popisu Trumpovy administrativy, píše NBC News
Videa svědků sobotního incidentu, kdy 37letého Alexe Prettiho v Minneapolisu zastřelili federální imigrační agenti, patrně neodpovídají tomu, jak sled událostí popsali zástupci administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Napsal to v neděli zpravodajský server NBC News.
Místo obhajoby konec už v osmifinále. Keysová podlehla krajance
Americká tenistka Madison Keysová titul na grandslamovém Australian Open neobhájí. V osmifinále prohrála 3:6 a 4:6 s krajankou Jessicou Pegulaovou, která je turnajovou šestkou. Ta se ve čtvrtfinále utká se čtvrtou nasazenou Amandou Anisimovou, která porazila 7:6 a 6:4 Číňanku Wang Sin-jü.