Zahraničí

Na jihu Filipín se potopil trajekt s více než 350 lidmi, nejméně 15 z nich zemřelo

ČTK

Na jihu Filipín se dnes potopil trajekt s více než 350 lidmi na palubě, nejméně 15 lidí zemřelo, 316 se zachránilo a po dalších možných přeživších pátrají záchranáři. S odvoláním na místní úřady o tom informovala agentura AP.

Philippines Ferry
Zachránění pasažéři z trajektu Trisha Kerstin 3, který se potopil u Filipín. Na palubě bylo více než 350 osob.Foto: CTK
Nehoda se stala u ostrova Baluk-Baluk za dobrého počasí, pobřežní stráž proto vychází z technických problémů plavidla. Trajektem, který mířil na ostrov Jolo, cestovalo 332 pasažérů, na palubě bylo také 27 členů posádky.

Do záchranné operace se zapojily lodě pobřežní stráže a také rybářská plavidla, záchranáři nasadili rovněž vrtulníky a průzkumné letadlo.

