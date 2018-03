před 3 hodinami

V Chile o víkendu zemřel český turista, který spadl do rokliny v národním parku na jihu země. Informoval o tom v úterý místní deník El Pingüino. Podle listu šlo o třiapadesátiletého muže. Deník neuvedl, z jaké výšky spadl. Stalo se to ale za špatného počasí a velmi silného větru. Neštěstí se stalo v národním parku Torres del Paine na jihu Chile v pátek odpoledne, místní tisk o něm informoval až v úterý. Tělo bylo převezeno do místní márnice, kde byla nařízena soudní pitva, aby byla zjištěna příčina úmrtí.

autor: ČTK | před 3 hodinami