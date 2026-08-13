Na jihovýchodě Anglie vykolejil osobní vlak, tři vagóny se převrátily na bok

Na jihovýchodě Anglie vykolejil ve čtvrtek odpoledne osobní vlak, tři vagóny jsou mimo koleje a převrácené. Prozatím nejsou hlášena vážná zranění, uvedl web stanice BBC s odvoláním na zdroj z ministerstva dopravy. Na místě nehody zasahují záchranné týmy a v blízkosti přistály tři helikoptéry.
Vlak vykolejil na trase mezi městy Haywards Heath (hrabství West Sussex) a Lewes (hrabství East Sussex), potvrdila podle BBC dopravní železniční společnost Southern Rail. Stanice zveřejnila záběry z místa incidentu zachycené z jejího vrtulníku. Podle stanice Sky News se nehoda stala nedaleko nádraží v Lewes.
Cestující ze čtvrtého vagónu BBC řekl, že viděl lidi se zraněním hlavy a řeznými ranami.
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