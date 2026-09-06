Na jezeře se objevil záhadný ostrov, pak beze stopy zmizel. Už se ví, co se stalo

Turisté v kanadské Britské Kolumbii narazili na neobvyklý přírodní úkaz, když se uprostřed největší tamní sladkovodní nádrže objevil plovoucí ostrov o rozloze téměř jednoho hektaru. Poté co záhadně zmizel ze satelitních snímků a vyvolal pozornost médií po celém světě, se ho nyní podařilo znovu dohledat. Stále ale není úplně jasné, odkud se vzal.
Začátkem srpna si lidé na člunech uprostřed Willistonovy přehrady všimli něčeho neobvyklého. Po hladině se totiž pohupoval celý zalesněný ostrov. Svědci ho pohotově natočili a video se následně začalo šířit po kanadských i zahraničních sociálních sítích.
„Říkal jsem si, že to může být odkudkoli a že to možná ani není skutečné,“ přiznal BBC Bob Gammer, mluvčí státního podniku BC Hydro, který přehradu spravuje. I on se zprvu domníval, že jde o video vytvořené umělou inteligencí.
Jeho tým však následně dohledal satelitní snímek z 21. července, který existenci ostrova jednoznačně potvrdil. Zalesněný útvar měl rozlohu přibližně 9800 metrů čtverečních a v té době se skutečně nacházel uprostřed přehrady v odlehlé severní části provincie.
Krátce nato však přišlo překvapení. Na satelitním snímku pořízeném 5. srpna totiž po ostrově nebylo ani památky. Záhada začala okamžitě poutat pozornost a o osudu neobvyklého plovoucího útvaru začala spekulovat média po celém světě.
„Prostě nevíme, kam se poděl. Potopil se? Nebo se dostal do nějakého jiného kouta přehrady?“ uvedl tehdy Gammer.
Celou záhadu se podařilo rozluštit až nyní. Nové satelitní snímky a svědectví několika pilotů ukázaly, že ostrov se nepotopil ani nezmizel. Jednoduše se postupně posunul směrem ke břehu a skončil zhruba 30 kilometrů od místa, kde byl původně spatřen.
Kde se ostrov vzal?
Původ ostrova není stále zcela jasný. Správci nádrže však pracují s velmi pravděpodobnou teorií, podle které se základem ostrova stalo naplavené dřevo, které se na jednom místě hromadilo několik let. Na něm se postupně uchytila vegetace a zakořenily rostliny i stromy, až vznikl celý zalesněný kus půdy.
Letos v létě se pak tento přírodní útvar zřejmě odtrhl od břehu kvůli výraznému vzestupu vodní hladiny, která dosáhla nejvyšší úrovně od roku 2012.
Plovoucí ostrovy přitom nejsou ve světě úplnou raritou. Jeden z nejznámějších se nachází na jezeře Chippewa v americkém Wisconsinu. Je známý jako Forty Acre Bog a předpokládá se, že vznikl odtržením rašeliniště ode dna jezera, odkud následně vyplaval na hladinu.
Plovoucí rašeliniště se dokonce občas pohybuje po jezeře natolik, že ho místní na člunech posouvají, aby se nezaklínilo pod nedalekým mostem. Je také domovem řady živočichů, včetně žab nebo mloků.
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