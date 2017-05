Atentátník se prochází ulicí, okolo jsou zakrvácené oběti útoků. Kuvajtské video sklízí kritiku

před 1 hodinou

Kuvajtský mobilní operátor Zain v rámci své kampaně o víkendu zveřejnil tříminutové video, na kterém je sebevražedný atentátník konfrontován s oběťmi terorismu. Vše pak končí "písní lásky", která nabádá diváka, aby na hněv reagoval laskavostí a na násilí milosrdenstvím. Video ale sklízí i vlnu kritiky. Podle některých názorů zneužívá oběti bombových útoků a zjednodušuje zobrazení teroristů.

Kuvajt - Sebevražedný atentátník si na tělo připevňuje smrtící nálož. Mezitím se muž a žena chystají na svou svatbu a starý muž si hraje s dítětem.

Dění ve videu komentuje chlapecký hlas: "Všechno řeknu Bohu. Že jsi zaplnil hřbitovy našimi dětmi a vylidnil naše školní lavice."

Reklamní spot, který o víkendu zveřejnila kuvajtská telekomunikační firma Zain, už rozproudil bouřlivou debatu na internetu.

Jedni video chválí za pokus poprat se s extremismem. Jiní jej kritizují za zneužití obětí bombových útoků a zjednodušující zobrazení teroristů.

V tříminutovém videu zakrvácené oběti teroristických útoků promlouvají k atentátníkovi, který se vydává na vyhlédnuté místo.

Jednou z "hlavních postav" spotu je i dětským hercem napodobený Omran Dakníš, pětiletý chlapec ze syrského města Aleppo, který loni v srpnu přežil letecký útok syrské armády. Jeho snímek pak obletěl celý svět.

Útočník ve videu taky prohlašuje, že "není žádného boha kromě Alláha". Dostává na to odpověď od staršího muže v autobusu: "Ty, který přicházíš ve jménu smrti, to On je tvůrce života."

Zatímco atentátník utíká, okolo se seskupí oběti teroristických útoků spolu s Husejnem Jasmím, arabskou popovou hvězdou. V písni nabádají diváka, aby reagoval na hněv laskavostí a na násilí milosrdenstvím.

Video překrucuje pravdu

Video mobilního operátora se sídlem v Kuvajtu se šířilo na internetu po celém arabském světě. Zatímco někteří žádali jeho okamžité stažení z webu, jiní vyzdvihovali slogan "Na jejich nenávistné útoky odpovíme písní lásky".

Protiteroristické reklamní kampaně se už na Blízkém východě objevily dříve. Zaměřovaly se ale hlavně na Irák, byly kratší a vážnější - obsahovaly hesla jako "terorismus nemá náboženství".

Spot kuvajtského operátora vzbudil vlnu kritiky zejména mezi Syřany.

Ti poukazují, že chlapce Omrana Dakníše zranila bomba, kterou nechala na Aleppo svrhnout armáda prezidenta Bašára Asada, a ne muslimští extremisté.

"Chlapec Omran je obětí Asadovy barelové bomby, ne teroristy z Islámského státu," cituje britský list The Guardian syrského spisovatele Kutajbu Jasína. "Součástí spravedlnosti pro každou oběť má být odhalení vraha. Reklama Zainu ale překrucuje pravdu."

Extremismus je pak podle jiných kritiků složitější než tříminutová reklama.

"Každý brečí nad extremismem a Islámským státem, ale nikdo se nechce vážně zabývat politickými důvody, které za tím stojí," řekla například syrská expertka na komunikaci Tamara Rifáíová.