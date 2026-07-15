Na jednání o revizi systému ETS 1 se bude podílet i europoslankyně Nerudová

Na jednání o nové revizi systému emisních povolenek ETS 1 se za Evropský parlament bude podílet i česká europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) z nejsilnější frakce Evropské lidové strany (EPP), zjistila ČTK. Evropská komise by měla svou představu revize zveřejnit v pátek, lidovecká frakce ale již nyní určila zpravodaje pro danou legislativu.
Celkem tři vyjednávané předpisy budou mít na starosti dva zpravodajové z EPP, Němec Peter Liese a Polák Adam Jarubas. Ke spolupráci si přizvali právě Nerudovou, která již byla zpravodajkou nedávného návrhu týkajícího se úpravy emisních povolenek ETS 2.
Česká republika patří k zemím, které hlasitě požadují změnu systému ETS. Na konci května česká vláda premiéra Andreje Babiše spolu s dalšími zeměmi vyzvala k ochraně těžkého průmyslu před náklady spojenými s emisemi uhlíku. Tyto státy přitom zmínily například důležitost zachování současné úrovně bezplatného přidělování povolenek umožňujících průmyslovým podnikům vypouštět emise v rámci systému EU ETS.
Dlouho očekávaná revize systému emisních povolenek se má skládat ze tří norem. První se má týkat hlavní změny celého systému obchodu s emisemi a druhá je velmi technický návrh zavádějící pravidla pro námořní dopravu.
Třetí a klíčovou normou je návrh takzvaných referenčních hodnot (benchmarks) – tedy přísných limitů určujících, kolik emisních povolenek dostanou průmyslové podniky od státu zdarma a kolik si jich už budou muset samy zaplatit. Hovoří se přitom o tom, že by se počet bezplatně přidělovaných povolenek měl postupně snižovat, s čímž ale Česká republika nesouhlasí.
Nerudová se jako zpravodajka zabývala vyjednáváním změn pravidel speciální finanční pojistky (rezervy tržní stability), která má chránit domácnosti před skokovým zdražením benzinu, nafty a topení po zavedení nových ekologických poplatků. Úprava tohoto systému byla schválena Evropským parlamentem i Radou EU a dohody v trialozích bylo dosaženo letos v červnu.
Systém emisních povolenek EU ETS má motivovat ke snižování emisí. Společnosti si musí kupovat povolenky za každou tunu oxidu uhličitého, kterou vypustí. Čím více emisí, tím mají vyšší náklady, a proto se jim vyplatí investovat do čistších technologií. Systém EU ETS 1 je hlavní evropský trh s emisními povolenkami, týká se energetiky, velkého průmyslu a letecké dopravy v unii.
Rozšíření systému EU ETS 2 má být zavedeno po ročním odkladu v roce 2028 a má se týkat silniční dopravy či vytápění budov. Součástí ETS 2 má být i sociálně-klimatický fond, který má zmírnit dopady na nízkopříjmové domácnosti.
Mohlo by vás také zajímat: Babiš jako Helena Růžičková. Velká slova o světových Češích. Ale s realitou je to horší
„Proč ji do toho nutí?“ Muchová mění názor americké hvězdy na drsný tenisový unikát
Něco takového se jen tak nikde nevidí, pouze v tenise. Poražená finalistka Wimbledonu Karolína Muchová si v sobotu poté, co se jí zhroutil velký sen, musela stoupnout před mikrofon a zaplněným tribunám nejslavnějšího dvorce říct, jak se cítí. Řeč české tenistky ale znovu otevřela velké téma, o němž se na okruhu už dlouho vedou debaty. Upozornil na něj i bývalý americký tenista Andy Roddick.
Extrémně rychlou etapu Tour vyhrál Nor. Pogačar bezpečně drží žlutý trikot
Hromadný spurt v závěru 11. etapy cyklistické Tour de France ovládl norský jezdec Søren Wærenskjold, který díky odvážnému nástupu ve finiši předčil známější sprintery v čele s druhým Nizozemcem Olavem Kooijem a třetím Belgičanem Jasperem Philipsenem.
ŽIVĚ Zelenskyj považuje Koreckého za nejlepšího kandidáta na premiéra
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj považuje šéfa společnosti Naftohaz Serhije Koreckého za nejvíce připraveného kandidáta na premiéra vzhledem k nadcházející zimě, na kterou se Ukrajina čelící ruské invazi musí připravit. Uvedl to ve středu portál Cenzor.net, zatímco s Koreckým jednali poslanci ukrajinského parlamentu za vládní stranu Sluha národa.
ŽIVĚ Pokud neuzavřou dohodu, zaútočíme na jejich elektrárny, řekl Trump o Íránu
Spojené státy příští týden v Íránu zaútočí na mosty a elektrárny, pokud Teherán neuzavře do té doby se Spojenými státy dohodu. Ve středu to podle agentur řekl americký prezident Donald Trump při vystoupení na stanici Fox News. Dodal, že američtí představitelé v úterý vedli s íránskými zástupci rozhovory.
„Lidé jsou hlupáci, řidiči sanitky jsem zachránil život.“ Turek komentuje svou nehodu
Motoristický poslanec a vládní zmocněnec Filip Turek brání svou roli v dopravní nehodě, při níž narazil do nemocničního vozidla. To pak skončilo na střeše, skoro také trefilo hlouček chodců. Nadále odmítá, že by byl viníkem. „Lidé jsou hlupáci. Věří médiím, že jsem zavinil nehodu,“ napsal poslanec na Facebooku s tím, že svým řízením naopak řidiči fabie „zachránil život“. Případ řeší policie.