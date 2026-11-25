Na jeden z Kanárských ostrovů v úterý dorazilo na 2100 migrantů, což je nejvíce za den od začátku vedení těchto údajů, informovala místní média. Dosud nejvíc migrantů za den - 1580 - tam doplulo z Afriky letos 14. listopadu; předchozí nejvyšší denní počet byl 1461 z listopadu 2020.
Letošní migrační vlna do Španělska je podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) už větší než loni a toto téma patří i k hlavním v kampani před nedělními parlamentními volbami.
V úterý připlulo na španělský ostrov El Hierro 15 lodí, z nichž pobřežní stráž podle serveru rozhlasu Cadena SER zachránila na 2100 lidí. Mezi nimi bylo 203 žen a 127 dětí, včetně čtyřdenní holčičky, která se narodila během plavby. Už v pondělí na ostrov El Hierro a ostrov Tenerife doplulo na 800 migrantů a v neděli jich bylo 425.
Předseda regionální vlády Kanárských ostrovů Fernando Clavijo v úterý zpochybnil, že Senegal a Gambie brání vyplouvání malých lodí směrem ke španělským ostrovům v Atlantiku. Clavijo uvedl, že Kanárské ostrovy mají v přijímacích zařízeních pro migranty jen asi 7000 míst. Nicméně dodal, že španělská vláda zajišťuje přesun dospělých migrantů docela rychle.
„Odcházejí poměrně svižně, za to jsem vládu také pochválil,“ uvedl Clavijo a kritizoval xenofobní rétoriku některých stran v předvolební kampani. „Považuji za scestné využívat politiku strachu k tomu, aby člověk získal hrstku hlasů,“ řekl politik z pravicové Kanárské koalice (CC).
Migrace může rozhodnout volby
Nejpřísnější migrační politiku prosazuje krajně pravicová strana Vox, která podle průzkumů skončí ve volbách třetí a bez jejíž podpory případný vítěz pravicová Lidová strana (PP) nebude moci vládnout. Vox s heslem Ni uno más (Už ani jeden další) volá po repatriaci osob žijících v zemi nelegálně a po remigraci cizinců, kteří nepřispívají společnosti nebo žijí ze státní podpory.
Opoziční PP, která má podle průzkumů největší šanci volby vyhrát, prosazuje urychlení vyřizování žádostí o azyl a deportací migrantů, omezení legalizací jejich pobytu či roční kvóty pro zahraniční pracovníky na základě potřeb trhu práce. Vládní socialisté mají v programu podporu integrace přistěhovalců či posílení spolupráce se zeměmi jejich původu a tranzitními zeměmi, což má přispět i k boji proti pašerákům lidí.
Španělsko zažilo letos koncem července bezprecedentní migrační vlnu v jednom ze svých dvou autonomních měst v Africe - v Ceutě, kam za den připlavalo či přešlo hranici z Maroka na 75 tisíc lidí. Drtivá většina se vrátila zpět dobrovolně během několika dnů, stále tam ale zůstává několik tisíc migrantů.
Krize v Ceutě a zářijové demonstrace v řadě španělských měst kvůli bytové krizi vedly k tomu, že španělský premiér Pedro Sánchez začátkem října oznámil předčasné parlamentní volby.
Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) připlulo na Kanárské ostrovy letos do poloviny listopadu na 24 400, což je víc než polovina celkového počtu letošní migrační vlny do Španělska.
Do celé země dorazilo od ledna do poloviny listopadu na 44 240 lidí, kteří prchají z Afriky kvůli ozbrojeným konfliktům a špatné ekonomické situaci. Za celý loňský rok jich bylo podle UNHCR na 36 800 a o rok dříve na 64 300.
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