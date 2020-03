"Už nemáme peníze." Italové jsou po týdnech v karanténě zoufalí

Když se před třemi týdny v Itálii zavedlo omezení pohybu, začala se po internetu šířit videa Italů vyjadřujících zpěvem z balkonů sounáležitost s ostatními. Nyní se ale zdá, že morálka upadá a naopak roste rozhořčení vůči státu s tím, jak se zvýrazňují socioekonomické dopady přísné domácí izolace.

Na internetu se začínají objevovat záznamy poněkud jiného charakteru než na začátku března, všímá si britský deník Financial Times.

"Už nemáme peníze!" křičí na videu zoufalý muž na policisty před zavřenou bankou v Bari na jihu Itálie. "Měli byste vidět naši kuchyni, není v ní vůbec nic! Je mi z vás i z celého státu nanic!" přidává se jeho partnerka. Podle místních médií se muž na videu nemůže dostat k dávkám od státu, upřesňují Financial Times.

V jiném záznamu ze třetího největšího města Neapole je vidět muž, který u pokladny zjišťuje, že nemá čím zaplatit nákup v supermarketu. Nechtěl si přitom koupit šampaňské nebo jiné drahé produkty, ale pečivo a těstoviny.

Italské úřady se původně domnívaly, že omezení pohybu, které zavedly v celé zemi 10. března, přestane platit začátkem dubna. Nyní ale vláda říká, že opatření budou platit tak dlouho, dokud to bude potřeba. V zemi nepřestávají přibývat nové případy nakažených, k dnešnímu dni si zde koronavirus vyžádal již přes 11 000 životů.

Napětí je nejvíce znatelné na chudším jihu. O víkendu byla v supermarketech v Palermu na Sicílii přítomná ozbrojená policie, protože obchody se obávaly toho, že někteří lidé odmítnou za jídlo zaplatit. Starosta města v rozhovoru pro noviny La Stampa varoval, že nespokojenost ve městě by mohla přerůst v násilné střety.

Premiér Giuseppe Conte o víkendu oznámil, že vláda poskytne městům peníze, aby mohla obyvatelům rozdávat potravinové kupony.

Co všechno lidi snesou

Dlouhý domácí pobyt se také začíná podepisovat na psychice lidí. "Čím déle jsem zavřená doma, tím mi můj dům připadá menší a menší," říká Simona Di Bellová ze Sicílie. Tu také obtěžuje, že kvůli každé pochůzce musí, stejně jako všichni ostatní v Itálii, vyplnit písemný formulář a mít ho stále při sobě pro případnou kontrolu.

Pokud se zjistí, že k pobytu venku má jinou motivaci než naléhavé pracovní důvody, nákup základních potřeb nebo zdravotní důvody, hrozí jí pokuta až 3000 eur (téměř 82 000 korun). "Připadá mi divné, že se musím ospravedlňovat kvůli takovým běžným věcem," vysvětluje.

Podle průzkumu agentury SWG zveřejněného v pondělí 63 procent Italů vládní opatření stále podporuje a většina je dodržuje. Podle údajů ministerstva vnitra úřady zatím zkontrolovaly přibližně 203 000 lidí, z nichž necelých 5000 bylo potrestáno za nedodržení.

To, jak dlouho Italové domácí izolaci vydrží, bude ukazatelem pro to, co snesou i ostatní národy západního světa, pro které podobná opatření platí, domnívají se Financial Times.