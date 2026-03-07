Na imigraci si v USA posvítí někdejší zápasník MMA. Nahradí odvolanou "ICE Barbie"

Republikánský senátor Markwayne Mullin bude novým šéfem Ministerstva pro vnitřní bezpečnost. Bývalý MMA zápasník je ve Washingtonu mistrem ostrých přestřelek
Tvrdý postoj k migraci, loajalita k Donaldu Trumpovi a minulost v profesionálním MMA. Republikánský senátor Markwayne Mullin, který má převzít vedení americké vnitřní bezpečnosti, patří ve Washingtonu k výrazným postavám. Pozornost si získal hlavně ostrými přestřelkami, při nichž hrozí protivníkům fyzickým násilím.
Donald Trump ve čtvrtek oznámil odvolání dosavadní šéfky amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti Kristi Noemové z funkce. V čele resortu, který řídí mimo jiné zásahy agentury protiimigračních agentů ICE, ji na konci března nahradí senátor Markwayne Mullin.
Mullin se stal senátorem v roce 2023. Před vstupem do vysoké politiky působil jako zápasník MMA a vedl rodinnou instalatérskou firmu. V letech 2013 až 2023 byl také členem americké Sněmovny reprezentantů, kde (stejně jako nyní v Senátu) zastupoval Oklahomu.
Republikánský senátor přitom patří mezi zaryté podporovatele Donalda Trumpa, především co se tvrdého přístupu k imigraci týče. Pro stanici CNN uvedl, že jeho hlavním cílem v roli šéfa vnitřní bezpečnosti bude „udržet domovinu bezpečnou“.
Obliba je přitom mezi oběma muži zřejmě vzájemná. Prezident Mullina při ohlášení jeho nominace označil za „MAGA bojovníka“ (zkratka odkazuje na Trumpovo předvolební heslo „Make America Great Again“ – „Udělejme Ameriku znovu velkou“ – pozn. red.) a připomněl jeho zápasnickou kariéru, v níž „nebyl ani jednou poražený“. Ten se však ve skutečnosti účastnil pouze tří profesionálních zápasů v roce 2007.
Zastánce deportací dětí střídá ICE Barbie
Mullin je registrovaným členem indiánského kmene Čerokíů a prvním senátorem z řad původních obyvatel USA zvoleným za posledních dvacet let. Zároveň je momentálně jediným senátorem bez dokončeného bakalářského titulu.
Odchod Kristi Noemové, jíž média přezdívají „ICE Barbie“, ale podle dosavadních vyjádření jejího nástupce nevěstí žádnou velkou změnu kurzu ministerstva ani jednotlivých agentur, včetně imigračního úřadu ICE. Ten přitom v posledních měsících čelí stále narůstající kritice.
Poslední šetření organizace YouGov z tohoto týdne ukazuje, že úplné zrušení agentury ICE podporuje už polovina Američanů a dalších 10 procent si není jistých. Oproti začátku roku jde o výrazný nárůst odpůrců.
Mullin se v posledních měsících agentů ICE opakovaně zastával. V lednu na sociální síti X reagoval na zastřelení dvou amerických občanů Renée Goodové a Alexe Prettiho s tím, že „agenti ICE nejsou disneyovští záporáci, ale patrioti“.
Nedávno se také vyslovil pro deportování dětí nelegálních imigrantů, které se narodily na území Spojených států a automaticky tak získaly americké občanství.
„Měly by jít tam, kam půjdou jejich rodiče. Proč byste neposlali dítě spolu s rodiči, proč byste je chtěli separovat?“ ptal se loni v červnu v pořadu televizní stanice NBC Meet the Press.
Zápasníka v sobě nepotlačuje ani ve Washingtonu
Mullin na sebe ve Washingtonu výrazně upozornil už v roce 2023. Během senátního slyšení, které vedl demokratický senátor Bernie Sanders, vyzval šéfa odborové organizace Teamsters Seana O’Briena k fyzickému souboji.
Následovala ostrá slovní přestřelka, plná výzev jako „tak pojď, chlapáku“. Ostrou hádku, během níž už oba vstávali ze židle a sundávali prsteny z rukou, zvládl Sanders uklidnit až po několika minutách.
Senátor Mullin později pro CNN incident komentoval s tím, že návrat k fyzickému násilí by mohl pomoct vyléčit „klávesnicové válečníky, kteří jen mluví, ale nikdy nečelí důsledkům“. Reagoval tím na dřívější online příspěvky O’Briena, ve kterých odborář senátora označil za „klauna a podvodníka“.
Právě O’Brien však včerejší nominaci Marwayna Mullina překvapivě přivítal. „Pokud je někdo ochotný zvednout zadek a chránit Ameriku, pak je to Markway Mullin,“ uvedl odborář ve vyjádření pro The Hill.
Nastávající šéf americké bezpečnosti je už od svého příchodu do Washingtonu známý také svými intenzivními tréninky, které vycházejí z jeho zápasnické kariéry. Některé z nich předcvičoval i pro další členy Kongresu.
Ještě jako člen Sněmovny reprezentantů byl přítomný během útoku na Kapitol v lednu 2021. Podle svých slov tehdy pomáhal policistům barikádovat dveře před demonstranty a varoval je, že pokud se přes zátarasy dostanou, je připraven se s nimi „vypořádat fyzicky“.