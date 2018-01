před 1 hodinou

V alžírském městě Ajn Sifrá považovaném za vstupní bránu na Saharu napadl sníh a než roztál, lidé se mohli klouzat po zasněžených dunách. Teploměr spadl na jednom z nejteplejších míst planety na jeden stupeň Celsia a sníh tam viděli teprve potřetí za uplynulých 40 let. Podle místních úřadů ho napadly asi dva centimetry. V červnu a srpnu dosahují teploty v oblasti 35 stupňů. V zimě se může za chladné noci sníh udržet, ale tentokrát byl k vidění i za slunečného dne a fotografové mohli pořídit nádherné snímky. "Sníh se udržel po celou neděli a rozpouštět se začal až kolem páté hodiny večer," řekl fotograf Karím Búšitáta. Na místě sněžilo také loni v prosinci a bylo to poprvé za 37 let.

autor: ČTK | před 1 hodinou

Související









Hlavní zprávy