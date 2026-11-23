Ruské ministerstvo zahraničí v pondělí na Telegramu varovalo Estonsko, že jeho nedávné kroky, včetně uzavření hraničních přechodů s Ruskem, údajného poskytování estonského vzdušného prostoru Ukrajině či snah o kontrolu ruských lodí v Baltském moři, se pohybují na hranici rozpoutání otevřené války s Ruskem.
Ruské ministerstvo si v pondělí předvolalo estonského chargé d'affaires v Moskvě Marka Ühtegiho, aby mu sdělilo „důrazný protest“ proti estonskému obvinění Ruska z nepodařeného pokusu o žhářský útok na zbrojní podnik nedaleko Tallinnu a proti rozhodnutí estonské vlády v této souvislosti uzavřít od 1. prosince hraniční přechody na rusko-estonské hranici.
„Zdá se, že v Tallinnu vážně nepřemýšlejí o důsledcích takového kroku,“ uvedla ruská diplomacie v prohlášení zveřejněném na telegramu.
Zopakovala svá dřívější tvrzení, že Estonsko „neoficiálně poskytuje“ svůj vzdušný prostor ukrajinským dronům při jejich útocích na ruské cíle v severozápadním Rusku. Estonsko taková obvinění odmítá.
„Ačkoliv se obecně nevyjadřujeme k ruským propagandistickým tvrzením a nereagujeme na ně, v tomto případě můžeme znovu zdůraznit, že Estonsko nepovoluje a nepovolí jiné zemi, aby jeho území využívala k vojenským operacím,“ uvedlo estonské ministerstvo zahraničí podle agentury Reuters. „Další země v regionu také daly jasně najevo tento postoj,“ dodalo.
Estonsko se rovněž podle Moskvy pokouší bránit pohybu ruských nákladních lodí v Baltském moři a podniká kroky k jejich kontrolám, zabavování či zadržování s cílem zavést námořní blokádu Ruska.
Pobaltskou zemi rovněž Rusko viní z toho, že zakázalo přepravu ruského obilí a že podniká represivní kroky proti ruskojazyčnému obyvatelstvu v Estonsku.
„Takové provokativní a mimořádně nebezpečné kroky se pohybují na hranici rozpoutání otevřené války s Ruskem,“ uvedlo ministerstvo.
Ruská strana estonskému diplomatovi dále sdělila, že si vyhrazuje právo přijmout „komplexní politická a diplomatická opatření na ochranu národních zájmů Ruska a zákonných práv občanů naší země“.
Estonsko, členský stát NATO a EU, patří spolu s ostatními dvěma pobaltskými státy, ale i například skandinávskými zeměmi či Polskem mezi přední podporovatele a dárce zbraní pro Ukrajinu, která se už téměř pět let brání otevřené ruské invazi rozpoutané na rozkaz prezidenta Vladimira Putina.
Estonsko se v Baltském moři snaží kontrolovat pohyb takzvané ruské stínové flotily, tedy tankerů a dalších obchodních lodí, které Rusko využívá k obcházení západních sankcí na vývoz ropy.
Minulý týden Estonsko oznámilo, že od začátku prosince na nejméně šest měsíců uzavře silniční hraniční přechody s Ruskem. K tomuto kroku přistoupilo v návaznosti na podezření ze žhářského útoku na estonskou zbrojovku. Podle estonských úřadů šlo o druhý takový incident v letošním roce. Tallinn z něj obvinil Moskvu.
Uzavření přechodů dopadne mimo jiné na obyvatele příhraničních oblastí Estonska včetně převážně ruskojazyčné Narvy, kteří mají v Rusku často příbuzné a další osobní vazby.
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