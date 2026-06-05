Na Grossglockneru se vážně zranil 91letý Čech. Spadl z 25 metrů

Na Grossglockneru, nejvyšší hoře Rakouska, se ve čtvrtek zřítil a zranil 91letý Čech. Informovala o tom v pátek agentura APA. Muž byl s podezřením na těžké poranění hlavy letecky transportován do nemocnice.
Mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čörgő v pátek, že na velvyslanectví České republiky ve Vídni se dosud s případem nikdo neobrátil. Zastupitelský úřad je podle něj připraven poskytnout součinnost a konzulární asistenci.
Čech se podle APA zřítil ve čtvrtek v poledne na území východotyrolské obce Kals ze strmého svahu nad horskou chatou a patrně se těžce zranil.
Podle policie chtěl pozorovat místní potok Tauernbach a na prudkém svahu spadl z výšky kolem 25 metrů.
Po počátečním ošetření seniora s podezřením na vážná poranění hlavy přepravil vrtulník záchranné služby na kliniku v Innsbrucku.
Mohlo by vás zajímat: Nechal partnerku umrznout 50 metrů pod vrcholem. Tragický výstup zachytila webkamera
Ostře sledovaní muži ostrouhali. Do Rady ČT ale míří obhájce anexe Krymu
Poslanci nakonec do Rady České televize nezvolili Pavla Matochu ani Romana Bradáče, jejichž kandidaturu zastínila aféra kolem údajné nahrávky naznačující korupci při volbě šéfa ČT. Sněmovna si ale odsouhlasila bývalého poslance ANO Stanislava Berkovce, jehož jméno je spojováno s proruskými postoji i okruhem právě kolem Matochy.
ŽIVĚ Izrael a Libanon se dohodly na obnovení příměří, šéf Hizballáhu to označil za kapitulaci
Izrael a Libanon se ve středu dohodly na prodloužení křehkého příměří a zřízení několika bezpečnostních zón na libanonském území, kam by nesměli vstoupit příslušníci militantního hnutí Hizballáh. Podmínkou příměří je úplné zastavení palby ze strany hnutí a vyhoštění všech jeho členů z oblasti jižně od řeky Lítání. Obě země také odsoudily útoky Íránu na země v regionu.
Siniaková jde po čtvrté trofeji z Paříže, s Američankou smetly semifinálové soupeřky
Kateřina Siniaková postoupila na Roland Garros do semifinále čtyřhry. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazily na antuce v Paříži kanadsko-brazilský pár Gabriela Dabrowská a Luisa Stefaniová 6:0, 6:1. Patnáctiletá Jana Kovačková na Roland Garros vypadla v semifinále juniorky .
ŽIVĚ Menšík - Zverev 0:1. Čech v prvním setu spálil tři brejkboly, Němec potom využil první šanci
Sledujte online přenos ze semifinále tenisového Roland Garros mezi Jakubem Menšíkem a Alexanderem Zverevem z Německa.
ŽIVĚ Devět miliard dolarů pro Ukrajinu. Americká sněmovna schválila další podporu Kyjevu, na řadě je Senát
Americká Sněmovna reprezentantů schválila v noci na pátek návrh zákona, který má umožnit další finanční podporu Ukrajiny a zavedení nových protiruských sankcí. Zákon má napadené zemi zajistit přes miliardu dolarů (téměř 21 miliard korun) na obranu a rekonstrukci a dalších osm miliard ve formě půjček pro vojenské účely. Podle agentury AP se však nečeká, že ji schválí i republikány ovládaný Senát.