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Zahraničí

Na Grossglockneru se vážně zranil 91letý Čech. Spadl z 25 metrů

ČTK

Na Grossglockneru, nejvyšší hoře Rakouska, se ve čtvrtek zřítil a zranil 91letý Čech. Informovala o tom v pátek agentura APA. Muž byl s podezřením na těžké poranění hlavy letecky transportován do nemocnice.

Grossglockner (na snímku) je nejvyšší horou Rakouska.
Grossglockner (na snímku) je nejvyšší horou Rakouska.Foto: Wikimedia Commons
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Mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čörgő v pátek, že na velvyslanectví České republiky ve Vídni se dosud s případem nikdo neobrátil. Zastupitelský úřad je podle něj připraven poskytnout součinnost a konzulární asistenci.

Čech se podle APA zřítil ve čtvrtek v poledne na území východotyrolské obce Kals ze strmého svahu nad horskou chatou a patrně se těžce zranil.

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Návrh nového amerického zákona má Ukrajině zajistit více než miliardu dolarů (téměř 21 miliard korun) určených pro obranu a rekonstrukci a dalších osm miliard dolarů ve formě půjček pro vojenské účely. Ruská invaze si dosud podle odhadů vyžádala na Ukrajině kolem 15 tisíc civilních obětí a životy až 200 tisíc vojáků. Snímek kyjevského pomníku padlým obráncům je z května.

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