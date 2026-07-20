Na frankfurtském letišti se nakazili čtyři pracovníci malárií

Čtyři pracovníky letiště ve Frankfurtu nad Mohanem na západě Německa nakazil malárií komár, který přicestoval letadlem. S odvoláním na mluvčí letiště to v pondělí napsala agentura DPA s tím, že navzdory bezpečnostním opatřením nelze vyloučit, že se infikovaní komáři dostanou například do nákladového prostoru letadel.
Podrobnosti o zdravotním stavu čtveřice nejsou podle agentury dostupné. Mluvčí letiště neuvedl, zda infikovaní skončili v nemocnici.
Na frankfurtském letišti se poslední takový případ stal v roce 2023. Mluvčí poznamenal, že podobné incidenty se čas od času stávají i na jiných letištích.
Malárie je parazitární onemocnění přenášené samičkou komára rodu Anopheles. Nemoc se vyskytuje především v tropické a subtropické Africe, dále Střední a Jižní Americe, některých částech Asie a Tichomoří. Pokud není včas léčena, může postižený zemřít, další osoby nakazit nemůže.
Institut Roberta Kocha (RKI), což je hlavní německý úřad pro kontrolu a prevenci nemocí, uvedl, že v Německu malárie postihuje takřka výhradně turisty, kteří cestovali v oblastech s výskytem této choroby. RKI každoročně eviduje několik stovek případů. Podobná je situace i v Česku, kde Státní zdravotní ústav (SZÚ) ročně zaznamenává okolo 40 případů dovozu malárie z exotických zemí. Naopak situace, kdy se člověk infikuje na letišti, je podle RKI výjimečná.
DPA ve své zprávě zmiňuje jistou studii o nákaze malárií na evropských letištích v letech 1969 až 2024, podle které bylo v tomto období zaznamenáno 145 případů, z nichž devět se stalo v Německu.
Mohlo by vás také zajímat: Nemocnice Na Bulovce v květnu převzala amerického pacienta s podezřením na nákazu ebolou.
Každý tě má rád, slyšela Krejčíková od poražené sokyně. Atény zažily emotivní závěr
Série titulů českých tenistek nekončí ani po Wimbledonu. Turnaj v Aténách ve velkém stylu ovládla Barbora Krejčíková a získala devátou singlovou trofej kariéry. Slavnostní ceremoniál po finále proti domácí Marii Sakkariové přinesl dojemné chvíle, soupeřka Češku zahrnula obdivem a asociace WTA připomněla, že má Krejčíková bezpochyby namířeno do Síně slávy.
ŽIVĚ Ruské útoky si vyžádaly dva mrtvé v Záporoží a šest mrtvých na zasažené turecké lodi
Nejméně dva lidé přišli o život a dalších 42 utrpělo zranění při ruském bombardování Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny. Mezi raněnými je osm dětí, oznámili záchranáři. Ukrajinské úřady také upřesnily bilanci ruského útoku na loď s obilím u Oděsy na šest mrtvých a čtyři pohřešované. Na Moskvu a okolí ruské metropole naopak útočily stovky ukrajinských dronů.
Zákulisí Babišova hněvu: Hledá „komplice“, kteří pomohli Pavlovi na summitu NATO
Nespokojenost Andreje Babiše s výsledky summitu NATO nekončí. Premiérův tým a ministerstvo zahraničních věcí řeší, kdo je „potopil“ v Ankaře. Nelíbí se jim, že se prezident Petr Pavel dočkal bohatého programu, důstojného servisu a mediálního pokrytí doma i v zahraničí, ačkoliv byl „jen členem delegace“. Podle diplomatických zdrojů redakce vláda viní velvyslanectví, to se ale jen řídilo protokolem.
Porazila Kasparova, teď může být hlavou Maďarska. Magyar „odstřelil“ Orbánovo dědictví
Maďarský premiér Péter Magyar ve svém projevu na břehu Dunaje hned po vítězství ve volbách oznámil změny, které zemi čekají: chce z funkcí dostat dědictví Orbánovy vlády a jedním z lidí „na odstřel“ se okamžitě stal i prezident. Ten Magyarovu výzvu k odstoupení odmítl, nakonec jej funkce zbavil dodatek ústavy, který sám musel podepsat. Na jeho místě by Magyar rád viděl šachistku Judit Polgárovou.
ŽIVĚ Trest za zabité Američany. USA v noci na neděli znovu udeřily na Írán
Spojené státy v noci ze soboty na neděli zahájily novou sérii úderů na Írán. Oznámilo to oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě. Chtějí tím potrestat Teherán za smrt dvou amerických vojáků v Jordánsku, kteří zemřeli při pátečních íránských útocích. CENTCOM o pár hodin později uvedl, že USA ukončily již osmou sérii nočních úderů v řadě a zasáhly íránskou vojenskou infrastrukturu.