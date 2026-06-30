Na Floridě útočí aligátoři. Za týden napadli tři lidi, jedna žena zraněním podlehla

Aligátoři na Floridě v sérii útoků za jeden týden napadli tři lidi, jedna žena zraněním podlehla. Ke dvěma z incidentů došlo v rozmezí 24 hodin. Napadení aligátorem zůstává poměrně vzácné, vyplývá z dat Floridské komise pro ochranu ryb a divoké zvěře (FWC).
Stát zaznamenává průměrně osm nevyprovokovaných pokousání ročně, uvádí komise, jež se ve státě zabývá stížnostmi na konkrétní aligátory, kteří by mohli představovat hrozbu pro lidi, domácí mazlíčky či majetek. Florida je podle odhadů domovem 1,3 milionu aligátorů. Informují o tom stanice CNN a ABC News.
Obětí posledního útoku se v neděli stala 31letá žena poté, co se na procházce s přítelem a kamarádkou rozhodli vykoupat v řece Econlockhatchee v okresu Seminole na sever od města Orlando. Byli v hloubce necelého metru vody, když aligátor ženu napadl, řekl v pondělí novinářům mluvčí FWC Chad Weber. Ženin přítel v telefonátu na nouzovou linku její zranění označil za strašná. „Snažil se ji dostat aligátorovi z tlamy,“ řekl Weber. Plaz ženu pokousal na obou pažích. Na cestě do nemocnice zemřela.
Úřady na místě činu odchytily téměř čtyřmetrového aligátora. Další aligátor, který měřil přes 3,5 metru, byl odchycen opodál. Podle FWC není jasné, který z nich je za útok odpovědný.
„Viděla jsem tu skutečně velké aligátory. Nikdy jsem ale neslyšela, že by na někoho zaútočili,“ řekla médiím pěší turistka Leia Vieireaová.
Den před incidentem aligátor kousl do ruky chlapce, který se svým otcem rybařil v rybářském kempu v okrese Marion. Úřady zvíře dlouhé přes 2,5 metru odchytily a usmrtily. Potápěč se šnorchlem byl pokousán aligátorem 21. června v řece Rainbow, asi 160 kilometrů od smrtícího útoku v okrese Seminole.
Florida od roku 1948 eviduje více než 450 útoku aligátorem, z nichž 30 bylo smrtelných. Stát loni zaznamenal 13 útoků, při nichž zahynuli dva lidé. Při osmi z těchto útoků aligátoři lidem způsobili vážná zranění.
Procházky podél vody či pobyt na souši jsou aktivity s nízkým rizikem a zřídka vedou k útokům aligátorů, vyplývá ze studie výzkumníků Floridské univerzity a vysoké školy Centre College v Kentucky. K nejvyššímu počtu smrtících útoků dochází v souvislosti s rizikovým chováním, jako je záměrný vstup do vodních toků, nichž se ví, že se tam aligátoři vyskytují.
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