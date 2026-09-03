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Zahraničí

Na firmu v Mnichově zaútočili žháři, motiv byl podle policie politický

ČTK
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Staveniště před sídlem technologické firmy v Mnichově se v noci na čtvrtek stalo terčem žhářského útoku. Podle mluvčího zemského kriminálního úřadu (LKA) policie případ vyšetřuje jako pokus o útok s politickým motivem. Policie zadržela dva podezřelé Bulhary.

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Ilustrační fotoFoto: Shutterstock
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Firma Rohde & Schwarz, na kterou útok zjevně mířil, dodává zboží i ozbrojeným silám. Škoda vznikla jen malá, informoval web bavorského rozhlasu BR24.

Technologický koncern Rohde & Schwarz, který působí i v Česku, uvedl, že areálu jeho firmy v mnichovské části Berg am Laim se útok přímo nedotkl. Policie ve svém prohlášení informuje o firmě, před kterou zápalné bomby dopadly, jen jako o „podniku ze zbrojní oblasti“.

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Rohde & Schwarz má v Mnichově hlavní sídlo, působí v elektrotechnickém průmyslu a komunikační či měřicí přístroje dodává například i německé armádě. Závody má ve více než sedmi desítkách zemí světa, jeden také v jihočeském Vimperku.

Policie v souvislosti s pokusem o žhářský útok zadržela na čerpací stanici dva bulharské občany. Podle webu BR24 se jedná o 28letou ženu a 38letého muže. Zápalné bomby vyhodili pachatelé z okna automobilu. Jedna z nich zapálila stavební kontejner. Svědek přivolal policii, která požár rychle uhasila. Škoda je podle ní nízká. Zranění nikdo neutrpěl. Na místě vyšetřovatelé našli další hořlavou bombu, která ale nebyla zapálená.

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