Na Filipíny se řítí supertajfun Fung-wong. Úřady evakuovaly téměř milion obyvatel

před 1 hodinou
Tajfun Fung-wong, který v neděli brzy odpoledne SEČ zasáhne východní Filipíny, po cestě zesílil a změnil se v supertajfun. Úřady už nechaly ve zhruba 116milionové zemi evakuovat přes 910 tisíc lidí, napsala agentura AFP. Souostroví, které se potýká s ničivými následky tajfunu Kalmaegi, může zasáhnout vítr o nárazech rychlosti až 230 kilometrů za hodinu.
Ilustrační foto.
Foto: NASA

Části východních Filipín se již potýkají se silnými dešti a větry, které budou v následujících hodinách s blížící se vzdušnou masou dále sílit. V oblastech Bicol a Samar se očekává až 200 milimetrů srážek, což zvyšuje riziko povodní a sesuvů půdy. V severní a střední části největšího ostrova Luzon by mohlo napadnout mezi 100 až 200 milimetry.

Meteorologický ústav Pagasa vyzval obyvatele nížinných a pobřežních oblastí, aby se evakuovali do vyšších poloh a zastavili veškeré námořní aktivity. Varoval také před větrem a přívaly deště, které by mohly zaplavit pobřežní obce.

"Celkem bylo v tuto chvíli evakuováno 916 863 lidí," řekl na dnešní tiskové konferenci vysoký představitel civilní obrany Rafaelito Alejandro. Fung-wong by mohl ohrozit více než 30 milionů osob, dodala podle agentury AP civilní obrana.

Filipíny se stále vzpamatovávají z tajfunu Kalmaegi, který se v úterý prohnal obcemi na pobřeží vyžádal si nejméně 224 lidských životů. Živel ve čtvrtek zasáhl i Vietnam, kde zahynulo pět lidí, stovky tisíc dalších se musely evakuovat a na půl milionu bylo bez elektřiny.

Vietnam i Filipíny se nacházejí v pásmu tichomořských tajfunů a během bouřkové sezony pravidelně zaznamenávají škody a oběti na životech.

 
