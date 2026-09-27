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Zahraničí

Na dálnici v Německu se převrátil zájezdový autobus, dva lidé zemřeli

ČTK
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Dva lidé zemřeli a dalších 26 se zranilo při nehodě na dálnici v německé spolkové zemi Bavorsko. Autobus se kolem šesté hodiny ranní převrátil poblíž sjezdu Buchloe-Ost, řekl agentuře DPA policejní mluvčí. Příčina nehody není známa. Podle policie cestovala autobusem skupina 40 až 50 lidí, převážně z Filipín.

Ilustrační snímek / Německá policie / Německo / Policie / Bezpečnost / Policista / Policejní hlídka / iStock
Podle dostupných informací autobus bez účasti dalších vozidel sjel z dálnice vpravo, převrátil se na okraj vozovky a zůstal ležet vedle příkopu. (Ilustrační foto)Foto: iStock
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Většina zranění je lehkých. Jedna osoba ale utrpěla zranění těžké a je v ohrožení života.

Podle dostupných informací autobus bez účasti dalších vozidel sjel z dálnice vpravo, převrátil se na okraj vozovky a zůstal ležet vedle příkopu. Dálnice byla kvůli zásahu záchranářů v obou směrech uzavřena. Státní zastupitelství pověřilo znalce, aby objasnil průběh nehody.

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Buchloe leží na dálnici A96 mezi Mnichovem a Memmingenem.

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