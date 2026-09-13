Na chorvatském Brači hořel les. Záchranáři evakuovali přes 230 lidí

Chorvatští záchranáři v noci na neděli evakuovali z ostrova Brač přes 230 lidí kvůli požáru. Informuje o tom agentura AFP. Oheň zasáhl borový les a křoviny na ploše o rozloze asi 3500 hektarů. Ohrožoval domy a rozdmýchával ho silný vítr.
Úřady v sobotu krátce před půlnocí vyhlásily poplach týkající se obyvatel a návštěvníků městečka Milna na západě ostrova a okolních vesnic.
"Po mimořádně náročné noci se situace dnes ráno výrazně zlepšila," uvedlo velitelství hasičského sboru. Od rána požár hasí čtyři letouny Canadair. Na zemi od noci s plameny bojuje více než 220 hasičů.
Lidi do bezpečí odvážely lodě patřící správě přístavu i soukromá plavidla.
"Hasiči zachránili velký počet obytných domů a pomohli zajistit bezpečnost turistů a místních obyvatel. Hlášeny jsou nějaké škody na fasádách domů a markýzách. Dva lidé utrpěli lehké zranění," citovala chorvatská agentura Hina velitele hasičů Slavka Tučakoviče.
Podobně jako jinde v Evropě je i v Chorvatsku letošní léto mimořádně horké a suché. V takovém počasí jsou ideální podmínky pro vznik lesních požárů.
Před měsícem rozsáhlý požár zachvátil okolí letoviska Omiše. Zranilo se několik desítek lidí, evakuovat se muselo přes dva tisíce lidí, mezi nimi i 300 českých turistů.
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