před 1 hodinou

Na 300 migrantů v pondělí časně ráno proniklo z Maroka do španělské severoafrické enklávy Ceuta. Podle agentury Reuters skončilo 11 lidí v nemocnici kvůli zraněním, která si způsobili seskokem z šest metrů vysokého plotu s ostnatým drátem. Jde o druhý masový případ za posledních několik dnů. V pátek se takto dostalo na španělské území kolem 500 lidí. V lednu se na 1100 migrantů převážně ze subsaharské Afriky snažilo dostat do Evropské unie přes španělská území na severu Afriky. Většinu z nich ale španělské úřady vrátily do Maroka. Kromě Ceuty se toho snaží dosáhnout i přes další španělskou enklávu Melilla. Před dvěma týdny se to podařilo 18 lidem.

autor: ČTK