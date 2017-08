Kandidát německé SPD na kancléře chce zrušit plánované mýto, podle něj se nevyplatí

AKTUALIZOVÁNO před 3 minutami

Kandidát německé sociální demokracie (SPD) na kancléře Martin Schulz chce zrušit dálniční mýtné pro osobní auta, pokud vyhraje zářijové parlamentní volby. Řekl to časopisu Motorwelt. Dálniční poplatky pro osobní auta schválil německý parlament teprve letos v březnu, vybírat by se měly od roku 2019. "Vlastně nikdo - kromě CSU - nechce toto mýtné," je přesvědčen Schulz. Jednou z podmínek pro zavedení mýtného, s nímž souhlasili i sociální demokraté, bylo podle něj to, že se projekt vyplatí. Nyní si to ale nemyslí. O tom, že projekt může být ztrátový, jsou přesvědčeni i někteří němečtí odborníci, poplatky by totiž platili fakticky pouze zahraniční řidiči.

