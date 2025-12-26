„Myslí, že to je léčebna?“ Tihle vojáci mají zachránit Rusko, sotva stojí na nohou

„Takoví chcípáci… Sehni se pro tu helmu alespoň,“ říká instruktor rusky vojákovi, který má velké problémy udržet se vůbec na nohou. Je jedním z pěti mužů, kteří vypadají jako alkoholici v posledním stádiu. Třesou se a drží se jeden druhého, aby neupadli. Podepsali verbířům v opilosti smlouvu. V Rusku obvyklý způsob, jak jednotlivé ruské oblasti splní povinné kvóty na počet „dobrovolníků“.
Proč jsi podepsal kontrakt? „Obelstili mě, byl jsem opilý,“ říká skoro nesrozumitelně první voják. I druhý voják přiznává, že smlouvu s armádou podepsal, když byl opilý. Třetí voják s výrazem vyděšeného dítěte podepsal dobrovolně. Doufal, že v armádě přestane pít.
„Pít přestanete, to vám garantuju,“ reaguje instruktor. „Ale nemyslete si, že je tohle nějaká léčebna, že vás tady budeme třikrát denně krmit a převlíkat,“ pokračuje „motivační hovor“ prokládaný těmi nejhrubšími urážkami, obvykle souvisejícím s řitním otvorem, výkaly a sexuální orientací.
Když dojde řada na poslední dva vojáky, oba přiznávají, že také podepsali opilí. „Zítra jdete do boje a podívejte se na sebe, idioti,“ končí instruktor.
Vojákům tohoto druhu se v ruské armádě přezdívá „jednorázový voják“ – počítá se s nimi pro jednu jedinou misi, než zahynou. Může jít třeba o donesení munice na první linii nebo sebevražedný útok, jehož cílem je donutit Ukrajince odhalit své palebné postavení a vyčerpat zásobu munice.
Jednoho takového jsem na Ukrajině potkal, protože ho zajali ukrajinští vojáci. Padesátiletý narkoman, zverbovaný ve vězení. V bídném fyzickém stavu a s klasickým příběhem – dětský domov, ulice, vězení… Dostal týdenní výcvik a na frontě pak jediný úkol – donést zásobníky s municí pro kulomet na přední pozici. Cestou ale zabloudil a munici donesl do ukrajinského zákopu.
Často jde o vězně, bezdomovce a alkoholiky. Otevřeně o tom loni v ruské televizi promluvil poslanec za sibiřské město Krasnojarsk Vjačeslav Djukov. „V uplynulém roce byli našimi smluvními vojáky převážně alkoholici, bezdomovci, tuláci, vězni a další.“ Jednotlivé ruské oblasti mají totiž z Moskvy nařízené kvóty, které musí splnit. A jde o kvantitu, ne o kvalitu. V Čečensku posílá tamní prezident Ramzan Kadyrov na frontu alkoholiky a narkomany za trest.
Německý deník BILD přinesl záběry, jak verbíři obcházejí bezdomovce a alkoholiky ve městě Saransk, dávají jim cigarety a vodku a nabízí jim rychlý (a na jejich poměry) astronomický výdělek, když podepíší s armádou smlouvu. „Papíry za tebe vyplním hned na místě,“ slibuje verbíř zmatenému muži středního věku. „Zajdeme i za tvou ženou a vysvětlím jí to – uvidíš, že tě nechá jít,“ říká verbíř v jasné narážce na zvyk žen alkoholiků poslat muže do války, aby se ho zbavily a navíc získaly vysoké odškodné v případě jeho smrti. „Dostaneš se do formy, vyděláš si peníze a vrátíš se jako hrdina,“ slibuje verbíř.
Ani ukrajinské straně se ale podobná praxe nevyhýbá. S tím, jak ubývá dobrovolníků a brutální realita války dohnala mnoho mužů až k dezercím, zaměřují se i ukrajinští verbíři často na ty nejzranitelnější.
Kamarád, který se přihlásil dobrovolně do elitní jednotky a nedávno skončil základní výcvik, mi to popsal těmito slovy: „Pokračují sem proudy rekrutů v předdůchodovém věku. Spousty viditelně zchátralých strejců s bříšky a stopy alkoholismu v obličeji. Nejsou naši, patří k jiným jednotkám, ale vídávám je. Před pár měsíci by měli nějaký smysl, mohli alespoň sedět v zákopech. Teď se ale na pozice přesouvá třeba deset kilometrů pěšky a vše se nosí na zádech. To nedají…“