„Myslela jsem, že nás sejmou, ale bylo to úžasné.“ Nízký průlet letky námořnictva USA lidi zaskočil

Stíhací letoun akrobatické letky amerického námořnictva Blue Angels ve středu proletěl nezvykle nízko nad návštěvníky pláže Pensacola na Floridě. Armáda tak incident prověřuje.
Na videích z každoroční letecké přehlídky jsou vidět křičící lidé, jejichž lehátka a slunečníky se v důsledku nízkého přeletu převrátily. Představitelé letecké stanice námořnictva v Pensacole uvedli, že letoun letěl nestandardně nízko a že provádějí bezpečnostní prověrku incidentu. Píše o tom server Independent.
Letadlo během přistávacího manévru letělo níže, než stanovují standardy, což způsobilo rozruch na pláži a mělo dopad na lehátka a slunečníky civilistů, stojí v prohlášení námořnictva, které manévr označilo za „průlet v nízké výšce“. „Bezpečnost našeho domovského města, komunity, diváků a pilotů je naší nejvyšší prioritou,“ dodalo.
Ashley Kornová, která se na let Blue Angels přišla podívat, řekla, že za deset let navštěvování události podobný přelet neviděla. „Doslova jsem si myslela, že nás Blue Angels sejmou, ale bylo to úžasné,“ sdělila žena stanici WEAR.
„Byl tak velký, že jsme si mysleli, že je to Tlustý Albert,“ řekla divačka Samantha Mayneová s odkazem na proslulý podpůrný letoun letky, který do příštího roku prochází opravami v Cambridge v Anglii. „Všechny naše stany se převrátily...Stálo to za to,“ dodala.
„Přelety budou pokračovat, dokud se nezlepší morálka,“ napsal ve čtvrtek ministr obrany Pete Hegseth na sociální síti X.
Blue Angels vznikli v roce 1946 a podle Independent jsou druhou nejstarší akrobatickou letkou na světě. Sestávají ze šesti pilotů námořnictva a jednoho pilota námořní pěchoty, kteří létají ve stíhacích letounech F/A-18E a F/A-18F Super Hornet společnosti Boeing a C-130J Super Hercules společnosti Lockheed Martin. Ročně pořádají na 60 leteckých přehlídek ve Spojených státech a další dvě v Kanadě.
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