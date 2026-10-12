My už na rafinerie neútočíme, Rusko ano, zlobí se Zelenskyj. O příměří ví jen z médií

Rusko porušilo energetické příměří ohlášené americkým prezidentem Donaldem Trumpem, zatímco Ukrajina v noci neútočila na ruské rafinerie. Podle agentury Reuters to ve videoprojevu na bezpečnostní konferenci ve Varšavě v pondělí uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Vyzval Spojené státy, aby donutily Moskvu příměří dodržovat. Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi.
Trump v neděli uvedl, že v rusko-ukrajinské válce začalo s okamžitou platností platit energetické příměří. Obě válčící strany s tím podle něj vyjádřily souhlas. Moskva se k oznámení zatím nevyjádřila.
Zelenskyj v pondělí podle Reuters uvedl, že se o Trumpově návrhu dozvěděl z médií. Zopakoval, že Ukrajina je připravena dohodu o neútočení na energetické objekty dodržovat, pokud Rusko učiní to samé.
Ruské rafinerie dnes v noci "nehořely", uvedl Zelenskyj na varšavské bezpečnostní konferenci. "Toto energetické příměří může fungovat a může se stát významným krokem k ukončení války, pokud Američané nyní skutečně zasáhnou a zajistí, aby ho Rusové dodržovali," dodal.
Ukrajina podle něj odpoví, pokud Rusko energetické příměří dodržovat nebude. "Pokud Rusko chce, abychom zastavili naše dálkové údery na jeho ropné rafinerie a vývoz ropy, musí zastavit své útoky na náš energetický systém a kritickou infrastrukturu a přestat zabíjet naše lidi," citovala Zelenského agentura AFP.
Ukrajinské úřady v neděli večer, tedy krátce po Trumpově prohlášení o příměří, uvedly, že Rusové zasáhli elektrárnu v Kyjevě pomocí dronu a další energetická zařízení v Charkovské oblasti.
Americký prezident se podle Reuters snaží svalit vinu za rekordní ceny nafty v USA na Ukrajinu a její odvetné údery na ruské rafinerie, nikoliv na válku vedenou USA proti Íránu, která vyhnala vzhůru ceny energií na světovém trhu.
Trumpovo nedělní sdělení přišlo dva dny poté, co oznámil dočasné zmírnění amerických sankcí na ruskou naftu, což vyvolalo pobouření evropských spojenců i Kyjeva.
Koruna dolů, přilba na hlavu. Thajská královna sama vzlétla v bojovém Gripenu
Žádný instruktor vedle ní, žádný druhý pilot. Thajská královna Suthida usedla do jednomístného stíhacího Gripenu, sama provedla předletovou kontrolu a vzlétla. Po 41 minutách se vrátila na zem, kde na ni čekal manžel s kyticí a neobvyklým vyznamenáním. Stala se první členkou královské rodiny, která tento typ stíhačky pilotovala samostatně.
Vyhrály olympiádu, ráno jedna z nich zemřela. Z příběhu československých gymnastek mrazí
Je tomu přesně 101 let, co se narodila Eliška Misáková, členka týmu gymnastek, z jehož příběhu dodnes mrazí. Velký sportovní triumf totiž zastínila tragédie. Na olympiádě v Londýně v roce 1948 získaly československé reprezentantky zlato, jen pár hodin nato však právě Misáková zemřela. Bylo jí pouhých 22 let.
ŽIVĚ Trump vyhlásil příměří, Rusko vzápětí udeřilo. Kyjev hlásí útoky na elektrárny
Moskva zaútočila na ukrajinský energetický závod poté, co americký prezident Donald Trump oznámil energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Uvedl to v neděli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Trump oznámil okamžité energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou s tím, že obě strany souhlasily. Zelenskyj však uvedl, že o dohodě nevěděl. Příměří je ochoten dodržovat, pokud tak učiní i Rusko.
Země přestala tolerovat muslimské šátky. Policie kvůli nim nepouští děti do školy
Ředitelé škol hlídkují ráno u dveří a vrací domů dívky s šátky na hlavě. Rodiče a věřící proti tomu protestují. Policie je následně zatýká. Islámské státy jako Turecko nebo Írán proti tomu protestují. Tohle není příběh z Evropy, ale z muslimské země – proti šátkům u žen a dívek se rozhodl zakročit muslimský Ázerbájdžán.
Při střelbě ve francouzské škole byli zraněni dva pedagogové, podezřelý je nezletilý
Při střelbě ve škole ve francouzském městě Aubagne byl zraněn ředitel zařízení a učitelka, informovala v pondělí dopoledne francouzská média. Policie podle nich zadržela podezřelého ze střelby, který je nezletilý. Na místo míří ministr vnitra Laurent Nuňez a šéf resortu školství Edouard Geffray. Aubagne se nachází nedaleko jihofrancouzského města Marseille.