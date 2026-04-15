„Můžou rozmetat celou Itálii.“ Trump vrátil Meloniové úder, znovu si rýpl do papeže

Útok amerického prezidenta Donalda Trumpa na papeže Lva XIV. byl příliš už i na italskou premiérku Giorgiu Meloniovou. Dosud věrná prezidentova spojenkyně označila jeho výroky za „nepřijatelné“. Trump jí to vzápětí vrátil, když za „nepřijatelnou“ označil právě Meloniovou a uvedl, že se v ní mýlil.
„Výroky prezidenta Trumpa na adresu Svatého otce považuji za nepřijatelné. Papež je hlavou katolické církve a je naprosto správné a přirozené, že vyzývá k míru a odsuzuje každou formu války,“ uvedla v pondělí Meloniová.
Reagovala tak na Trumpův víkendový výpad, v němž papeže Lva XIV. kvůli jeho kritice násilí na Blízkém východě označil za „slabého“ a obvinil ho, že se „podbízí krajní levici“.
V úterním rozhovoru pro deník Corriere della Sera Trump uvedl, že je postojem italské premiérky „šokován“.
„Nepřijatelná je ona, protože jí nezáleží na tom, zda má Írán jadernou zbraň. Přitom by mohl Itálii během dvou minut rozmetat, kdyby měl příležitost. Jsem z ní v šoku. Myslel jsem si, že je odvážná, ale mýlil jsem se,“ prohlásil prezident.
Ještě nedávno ji Trump vychvaloval
Ještě donedávna byli přitom oba lídři vnímáni jako blízcí spojenci. Meloniová, šéfka národně konzervativní strany Bratři Itálie, byla jedinou evropskou političkou, která se zúčastnila prezidentovy loňské inaugurace.
Letos v lednu pak dokonce navrhla, aby Trump obdržel Nobelovu cenu míru a ještě před měsícem ji Trump označil za „skvělou lídryni“, připomíná deník The Telegraph.
Po americkém útoku na Írán však odmítla vyhovět jeho požadavku na zapojení evropských spojenců do otevření Hormuzského průlivu. V úterý navíc oznámila, že Itálie pozastavuje obrannou dohodu s Izraelem, spojencem Spojených států v konfliktu.
„Dlouho jsme spolu nemluvili. Říká, že Itálie se nechce zapojit, přestože odtamtud bere ropu a Spojené státy jsou pro Itálii velmi důležité. Myslí si, že by se Itálie zapojit neměla a že to Amerika udělá za ni,“ kritizoval ji Trump. „Už to není ta samá osoba a Itálie už nikdy nebude stejnou zemí,“ dodal.
Trump: „Papež nemá tušení, co se děje“
Šéf Bílého domu si v rozhovoru neodpustil ani další útok na papeže.
„Nerozumí tomu a neměl by mluvit o válce, protože nemá tušení, co se děje. Nechápe, že minulý měsíc bylo v Íránu zabito 42 tisíc protestujících,“ prohlásil.
Papež už dříve v reakci na Trumpa uvedl, že „bude nadále vystupovat proti válce a prosazovat mír, dialog a vzájemné vztahy mezi státy vedoucí ke spravedlivým řešením problémů“. Dodal, že se Trumpa nebojí.
Podle průzkumů má nyní zhruba 66 procent Italů na amerického prezidenta negativní názor a dosud blízký vztah Meloniové s Trumpem by se pro ni mohl stát politickou přítěží v parlamentních volbách, které Itálii čekají příští rok.
Válka v Íránu navíc přispěla k růstu cen energií v zemi, která je silně závislá na dovozu ropy a plynu.
„Platí jedny z nejvyšších cen energií na světě a ani nejsou připraveni bojovat o Hormuzský průliv. Spoléhají na Donalda Trumpa, že ho udrží otevřený,“ dodal Trump.
Mohlo by Vás zajímat:
