Muži v Dánsku budou moct léčit neplodnost pouze do 56 let, rozhodly úřady

Muži v Dánsku, kteří dosáhnou věku 56 let, nebudou mít nárok na veřejně hrazenou léčbu problémů s plodností. V úterý to oznámily úřady této skandinávské země. Agentura AFP píše, že Dánsko je jednou z prvních zemí na světě, která věkovou hranici pro muže zavádí.
„Muže bude potřeba poslat na léčbu neplodnosti před tím, než jim bude 56 let,“ uvedla organizace Danske Regioner, která spravuje veřejné zdravotnictví. „Veškerá léčba skončí, když muž dosáhne této hranice,“ dodala.
Vysvětlila, že „výzkum naznačuje, že existuje souvislost mezi věkem otce a zvýšeným rizikem komplikací v těhotenství a zdravotních problémů u dítěte“.
Věkový limit začne platit od ledna. Muži po 56. narozeninách budou moci podstupovat léčbu neplodnosti v soukromých zdravotnických zařízeních.
Dosud se věkový limit na léčbu problémů s početím vztahoval jen na ženy. Musí ji zahájit nejpozději ve 40 letech a ukončit před dovršením 46. roku.
Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) trpí neplodností každý šestý člověk na světě. V Dánsku se díky léčbě neplodnosti narodí každé deváté dítě.
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